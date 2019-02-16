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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
16.02.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

MHP 20 belediye başkan adayını daha açıkladı

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MHP 20 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP, 3'ü ilçe, 17'si belde olmak üzere 20 belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için belirlediği bazı belediye başkan adaylarını yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, aday listesinin MHP Genel Merkezi seçim komisyonunun yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda belirlendiği ifade edildi.

Buna göre, Giresun'un Çanakçı ilçesinde İsmet Öncü, Isparta'nın Gönen ilçesinde Ahmet Kaya ve Rize'nin Kalkandere ilçesinde Abdulllah Çakmak aday gösterildi.

Parti, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa Küçükhüyük beldesinde Recep Esen'i, Sinanpaşa Taşoluk beldesinde Fatih Davas'ı ve Sultandağı Dereçine beldesinde Mustafa Türk'ü, Bilecik Merkez Bayırköy beldesinde Gani Levent Baydır'ı ve Bozüyük Dodurga beldesinde Fatih Taştan'ı, Bolu'nun Mudurnu Taşkesti beldesinde
Mehmet Öztürk'ü, Edirne'nin Meriç Subaşı beldesinde Erkan Aydın'ı, Isparta'nın Gönen Güneykent beldesinde Hidayet Can'ı, Kırklareli'nin Merkez Kavaklı beldesinde Gizem Bayram'ı ve İnece beldesinde Veysel Atman'ı, Babaeski Karahalil beldesinde Oğuzhan Cengiz'i, Pınarhisar Kaynarca beldesinde Halil İnan Mazman'ı, Lüleburgaz Ahmetbey beldesinde Güldüren Başoğul'u, Lüleburgaz Büyükkarıştıran beldesinde Yakup Demir'i, Sivas'ın Altınyayla Deliilyas beldesinde Tezcan Yılmaz'ı, Şarkışla Gürçayır beldesinde Seyfettin İlhan'ı ve Gemerek Çepni beldesinde Şahin Otyakmaz'ı aday olarak belirledi.

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