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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA-DHA
24.04.2019 - 18:41, Son Güncelleme:

Mezar açılmış aile gözaltına alınmıştı... Ve anne konuştu

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Mezar açılmış aile gözaltına alınmıştı... Ve anne konuştu

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için başlatılan çalışmalara ara verildi.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçenin Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan Çarşamba günü evinin önünde oyun oynadıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 4 yaşındaki Furkan Y'nin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Furkan Y'nin bulunması için havanın kararması dolayısıyla dün ara verilen çalışmalara bugün devam edildi.

Jandarma ekipleri köy içinde, AFAD'a bağlı dalgıçlar da botlar yardımıyla Kocasu Çayı'nda küçük çocuğa ait bir iz bulmaya çalıştı.

4 yaşındaki Furkan'ı arama çalışmaları devam ediyorErzurum'un Karaçoban ilçesinde bir hafta önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Y'nin bulunması için dün ara verilen çalışmalara yeniden başlandı.
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DETAYLI TARAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mezar açılmış aile gözaltına alınmıştı... Ve anne konuştu

40 kişilik özel komando birliğinin de destek verdiği çalışmalara katılan komandolar ise mahallenin merkezinin de içinde yer aldığı yaklaşık 30 kilometrekarelik dağlık arazide detaylı tarama gerçekleştirdi.

Jandarmanın cinayet olaylarını aydınlatmakta kullandığı kadavra köpeği "Pelte"nin yanı sıra arama kurtarma köpeği "Gurbet"in de katıldığı çalışmalara şu ana kadar çocuğa ait herhangi bir bulguya ulaşılamayınca ara verildi.

Ekiplerin, kayıp Furkan Y'yi bulmak için gerçekleştirdiği çalışmaları yarın sürdürecekleri belirtildi.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Furkan Y'nin babası F.Y, engelli amcası Y.Y, dedesi E.Y. ve babaannesi S.Y'nin de Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin de sürdüğü öğrenildi.

"YÜREĞİM PARÇALANDI, DAYANAMIYORUM"

Mezar açılmış aile gözaltına alınmıştı... Ve anne konuştu

Kaybolan Furkan Y'nin annesi Gülperi Y, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay sırasında Erzurum'daki bir hastanede tedavisi süren diğer çocuğu Ferhat Y'ye refakat ettiğini belirtti.

Kaybolan oğlunu bu nedenle 5 haftadır göremediğini aktaran anne Gülperi Y, şöyle konuştu:

"Olayın yaşandığı akşam kayınbiraderim beni hastaneden alıp mahalleye getirdi. Burada çocuğumun kaybolduğunu öğrendim. 4 yaşındaki çocuk kime ne zarar vermiş olabilir ki. Yüreğim parçalandı, dayanamıyorum. Onun moral bozukluğu ile diğer çocuklarımla da ilgilenemiyorum. Furkan gitti, biri kız iki çocuğum kaldı. Allah rızası için çocuğumu bana geri getirsinler. Eşim olay günü hayvan otlatmaya gidiyormuş, Furkan da arkasından gitmek istemiş, eşim onu getirip evin önüne bırakmış. Eşimden böyle bir şey beklemiyorum. Belki de başka bir şey oldu, belki araba çarptı, birileri götürmüş de olabilir."

NE OLMUŞTU? 

Karaçoban ilçesinde oturan Furkan Y, 17 Nisan Çarşamba günü evinin önünde oynarken kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama başlatılmıştı.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında küçük çocuğun babası F.Y, amcası Y.Y, dedesi E.Y. ve babaannesi S.Y. gözaltına alınmıştı.

Başsavcılık açıkladı: Kayıp Furkanın babası ile birlikte 4 kişi gözaltında...
Başsavcılık açıkladı: Kayıp Furkan'ın babası ile birlikte 4 kişi gözaltında...
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