Başsavcılık açıkladı: Kayıp Furkan'ın babası ile birlikte 4 kişi gözaltında...
ERZURUM'un Karaçoban ilçesine bağlı Budaklı mahallesinde, 17 Nisan'da kaybolan Furkan Yiğit'in (4) babası ile birlikte 4 akrabası gözaltına alındı. Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, baba Fehim, dedesi Eset, babaannesi Hatmi Sultan Yiğit ve bir başka akrabası olmak üzere 4 kişinin 'kasten öldürme' suçu şüphesi üzerine gözaltına alındığı duyuruldu.
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