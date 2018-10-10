Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?
Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Hicrî Rebiülevvel ayının On ikinci gecesi idrak edilecek olan Mevlid Kandili gecesinde milyonlarca Müslüman ellerini açıp dualarla buluşacak. Peki, Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?
Hicrî Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olarak da bilinen Mevlid Kandili, İslam dininin peygamberi olan Hz. Muhammed'in doğum gecesini ifade eder. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2018 Mevlid Kandili Gecesi, 19 Kasım Pazartesi idrak edilecek.
REBİÜLEVVEL AYI NEDİR?
Rebiülevvel ayı Ay’ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.
Süleyman Çelebi’nin mevlidinde bu tarih şöyle zikredilir: "ol Rebiulevvel ayın nicesi-on ikinci gice isneyn gicesi". Bu ay içerisinde, bilhassa on ikinci gecesinde ihtiyaç sahiplerine ikramlarda bulunarak, Resulullah (S.A.V)’in doğum sevinci canlı tutulmaya çalışılır.
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