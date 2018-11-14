Mevlid-i Nebi Haftası ne zaman?
Peygamber Efendimiz'in doğduğu, alemleri ve dünyamızı şereflendirdiği günün içinde yer aldığı Mevlid-i Nebi Haftası'nın ne zaman başlayacağı milyonlarca Müslüman tarafından merak ediliyor. Daha önce, 'Kutlu Doğum Haftası' adıyla, her yılın nisan ayı içerisinde kutlanan hafta, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın geçen yıl aldığı bir kararla, Mevlid-i Nebi Haftası' adıyla Miladi Takvime göre değil, Hicri Takvime göre kutlanmaya başladı. Peki, Mevlid-i Nebi Haftası ne zaman?
Hz. Peygamber’in doğumu olan Mevlid-i Nebi, bu yıl da tüm yurtta çeşitli programlarla kutlanacak. Rabbimizin gönderdiği yüce Peygamberimizin doğumunun sene-i devriyesinin ne zaman idrak edileceği pek çok vatandaşın merak ettiği konu oldu. Hicri Takvim'e göre Rebiülevvel ayının 12'nci günü kutlanmaya başlanacak haftanın ne zaman başlayacağı belli oldu. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiler ışığında Mevlid-i Nebi Haftası hakkında merak edilen detaylar...
Geçtiğimiz yıl yapılan, Diyanet İşleri Başkanlığının yönetmelik değişikliği ile "Kutlu Doğum" haftasının adı "Mevlid-i Nebi" olarak değişmiş, haftanın başlangıcının ise Hicri Takvim'e göre Rebiülevvel ayının 12'nci günü olmasına karar verişmişti. Bu bilgilere göre Mevlid-i Nebi Haftası bu yıl 19 Kasım Pazartesi başlayacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı Mevlid-i Nebi haftasında, çeşitli programlar düzenleyecek. Bu yılın Mevlid-i Nebi teması da "Peygamberimiz ve Gençlik" olarak belirlendi. Rebiülevvel ayının 12’inci gecesi; yani 19 Kasım Pazartesi gecesi aynı zamanda Mevlid Kandili’ni idrak edeceğiz.
ETKİNLİKLER 17 KASIM'DA BAŞLIYOR
Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumun dini, ahlaki ve manevi değerlerini sürekli canlı tutmak, Kur’an, sünnet, akıl ve vicdanın rehberliğinde, din hizmetlerini ve din eğitimini yurt içinde ve yurt dışında toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 2018 yılı Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle “Peygamberimiz ve Gençlik” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.
17 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek Peygamberimiz ve Gençlik sempozyumu saat 18:30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.
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