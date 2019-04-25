Metrobüste cinsel saldırıya uğrayan kadının feryadı: Utan!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMetrobüste cinsel saldırıya uğrayan kadının feryadı: Utan!
GeriGündem Metrobüste cinsel saldırıya uğrayan kadının feryadı: Utan!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Çetin AYDIN / İSTANBUL
25.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Metrobüste cinsel saldırıya uğrayan kadının feryadı: Utan!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Metrobüste cinsel saldırıya uğrayan kadının feryadı: Utan!

N.C. adlı kadın, cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek “Fermuarını açmışsın, üzerime boşalmışsın şerefsiz! Ben susmayacağım, sen utanacaksın” diye bağırdı. Fatih Özdemir ise “Bağırınca altıma kaçırdım, bir şey yapmadım” dedi.

İSTANBUL’da önceki gün, Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüs, Avcılar’a geldiğinde N.C. adlı kadın, Fatih Özdemir’in cinsel saldırısına uğradığını söyleyerek şikâyetçi oldu. N.C. ifadesinde, metrobüste bir adamın kendisine yaslandığını ve cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

‘SUSMAYACAĞIM’

Polis araştırma başlatırken, olayın görüntüleri de sosyal medyada kısa sürede yayıldı. N.C. adlı kadının kaydettiği videoda “Üzerime boşalan bu şerefsiz! Sen kendini ne sanıyorsun? Bir saattir seni tutmaya çalışıyorum. Diyorum ki metrobüs kalabalık diyedir. Dönüyorum, fermuarını açmışsın, üzerime boşalmışsın şerefsiz! Ben susmayacağım, sen utanacaksın” dediği duyuldu. Görüntülerde de görülen ve adının Fatih Özdemir olduğu belirlenen kişi Saadetdere Mahallesi metrobüs durağında polise teslim edildi.

TUTUKLANDI ‘ALTIMA KAÇIRDIM’ DEDİ

m AVCILAR Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Fatih Özdemir’in ifadesinde “Kadın birden bağırınca korktum ve altıma kaçırdım. Bir şey yapmadım.” dediği öne sürüldü. Polis, Özdemir ve N.C.’nin kıyafetlerini inceleme için Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Sorgudan sonra Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen Özdemir tutuklandı.

HÜRRİYET’E ANLATTI: ‘UYUYOR GİBİ YAPTIM AMA...’

BİR firmada insan kaynakları uzmanı olarak görev yapan N.C. başından geçenleri Hürriyet’e şöyle anlattı: “Metrobüse bindim, çok kalabalıktı. Ben koltukta oturuyordum. Tacizci Fatih Özdemir ise yanımda ayakta bekliyordu. Etek giymiştim. Bana temas etti. Bir yandan da fotoğraf çekmeye çalışıyordu. Ben uyuyor numarası yaptım. Elinde bir poşet vardı ve cinsel organının önünde tutuyordu. Bazı hareketler yapıyordu. Ben ilk başta anlamadım ne olduğunu. Çantamı çektiğimde adamın mastürbasyon yaptığını gördüm. Sonra adam boşaldı. Ben çığlık atmaya başladım. Çevredekiler tuttu, kaçmasına izin vermedi.”

Metrobüste kendisini taciz eden sapığı ifşa etti
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Bahçeli'ye çok özel hediye!

Mezar açılmış aile gözaltına alınmıştı... Ve anne konuştu

Seyir halinde nişanlısıyla tartışan sürücü, felakete yol açtı: 2 Ölü

Kız arkadaşının fotoğrafını ve numarasını paylaşmıştı... Serbest bırakıldı!