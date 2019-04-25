Metrobüste cinsel saldırıya uğrayan kadının feryadı: Utan!
N.C. adlı kadın, cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek “Fermuarını açmışsın, üzerime boşalmışsın şerefsiz! Ben susmayacağım, sen utanacaksın” diye bağırdı. Fatih Özdemir ise “Bağırınca altıma kaçırdım, bir şey yapmadım” dedi.
İSTANBUL’da önceki gün, Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüs, Avcılar’a geldiğinde N.C. adlı kadın, Fatih Özdemir’in cinsel saldırısına uğradığını söyleyerek şikâyetçi oldu. N.C. ifadesinde, metrobüste bir adamın kendisine yaslandığını ve cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.
‘SUSMAYACAĞIM’
Polis araştırma başlatırken, olayın görüntüleri de sosyal medyada kısa sürede yayıldı. N.C. adlı kadının kaydettiği videoda “Üzerime boşalan bu şerefsiz! Sen kendini ne sanıyorsun? Bir saattir seni tutmaya çalışıyorum. Diyorum ki metrobüs kalabalık diyedir. Dönüyorum, fermuarını açmışsın, üzerime boşalmışsın şerefsiz! Ben susmayacağım, sen utanacaksın” dediği duyuldu. Görüntülerde de görülen ve adının Fatih Özdemir olduğu belirlenen kişi Saadetdere Mahallesi metrobüs durağında polise teslim edildi.
TUTUKLANDI ‘ALTIMA KAÇIRDIM’ DEDİ
m AVCILAR Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Fatih Özdemir’in ifadesinde “Kadın birden bağırınca korktum ve altıma kaçırdım. Bir şey yapmadım.” dediği öne sürüldü. Polis, Özdemir ve N.C.’nin kıyafetlerini inceleme için Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Sorgudan sonra Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen Özdemir tutuklandı.
HÜRRİYET’E ANLATTI: ‘UYUYOR GİBİ YAPTIM AMA...’
BİR firmada insan kaynakları uzmanı olarak görev yapan N.C. başından geçenleri Hürriyet’e şöyle anlattı: “Metrobüse bindim, çok kalabalıktı. Ben koltukta oturuyordum. Tacizci Fatih Özdemir ise yanımda ayakta bekliyordu. Etek giymiştim. Bana temas etti. Bir yandan da fotoğraf çekmeye çalışıyordu. Ben uyuyor numarası yaptım. Elinde bir poşet vardı ve cinsel organının önünde tutuyordu. Bazı hareketler yapıyordu. Ben ilk başta anlamadım ne olduğunu. Çantamı çektiğimde adamın mastürbasyon yaptığını gördüm. Sonra adam boşaldı. Ben çığlık atmaya başladım. Çevredekiler tuttu, kaçmasına izin vermedi.”
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