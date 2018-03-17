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    Metrobüs durağında işlenen cinayetin zanlıları yakalandı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    17.03.2018 - 16:33 | Son Güncelleme:

    Üniversite mezunu 24 yaşındaki G.A.’nın iş görüşmesinden dönüşte, Sefaköy’de bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yaşı 18’den küçük 3 kişi, kamera görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı.

    Metrobüs durağında işlenen cinayetin zanlıları yakalandıG.A.’yı öldürülmesiyle ilgili olaydan sonraki gün cinayet faili olduğu iddia edilen 44 yaşındaki M.A’nın da gözaltına alınan 3 kişi tarafından bıçakla yaralandığı belirlendi. M.A.’nın da başka bir suçtan arandığı açıklandı.

    Sefaköy, Metrobüs köprüsü altında pazartesi akşamı meydana gelen olayda, iş görüşmesinin ardından evine dönen G.A. yeşillik alanda bıçaklanarak öldürüldü. Küçükçekmece Asayiş Büro ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı. Ekipler kamera görüntülerini inceledi. Araştırma sürerken, polis ekipleri, 44 yaşındaki M.A. adlı bir kişinin de aynı olayda bıçakla yaralandığını ve hastanede tedavi gördüğünü belirledi.  Önceleri M.A.’nın olayın faili olduğu iddiaları yayılırken polisin yaptığı araştırmada M.A’nın da olayda mağdur olduğunu belirlendi.

    Polis, olayın gerçekleştiği yerden 3 kişinin uzaklaştığı kamera görüntüsüne ulaştı. Kamera görüntülerinden 3 kişinin kimliği belirlenerek operasyon başlatıldı. S.A. (17), E.G. (17) ve K.G. (16) gözaltına alındı. Yaşı küçük olan 3 kişinin emniyetteki sorgularında, G.A. ve M.A’yı ağaçların altında uygunsuz durumda görmeleri nedeniyle aralarında tartışma çıktığı ve olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öne sürüldü.

    Yaralı olan M.A, tedavi gördüğü hastanede alınan ifadesinde, yeşillik alanda tuvaletlerini yaptıkları sırada, 3 kişinin kendilerine saldırarak olayı gerçekleştirdiklerini öne sürdü.

    M.A.’nın da başka bir suçtan arandığı hastanedeki tedavisini ardından arandığı suç nedeniyle adliyeye sevk edildiği bildirildi.

    Metrobüs durağında işlenen cinayetin zanlıları yakalandı


    Metrobüs durağında işlenen cinayetin zanlıları yakalandı

    Etiketler: metrobüs durağı , cinayet , yakalandı , zanlı , küçükçekmece , gündem
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