Meteoroloji'den yeni uyarı! Orta Akdeniz'den geliyor
Hafta sonunun gelmesiyle birlikte hava durumu merak edilmeye başlandı. Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgası tüm yurtta etkisini göstermeye devam ediyor. Soğuk hava hafta sonu da etkili olacak. Meteoroloji ise Orta Akdeniz'den gelecek olan yeni yağışlı hava için uyarı yaptı.
Doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışı hafta sonu etkisini yitirecek. Bu kez kar yağışı ise yerini sağanağa bırakacak. Türkiye, cumartesi gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların bugün Muğla, Aydın, İzmir ve Manisa çevrelerinde, yarın ise Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Antalya'nın batısında etkili olması bekleniyor. Yer yer çok kuvvetli olması beklenen sağanak yağış için vatandaşların tedbir alması ve dikkatli olması gerekiyor.
İSTANBUL İKİ GÜN YAĞIŞLI
Doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışı hafta sonu etkisini yitirecek. Bu kez kar yağışı ise yerini sağanağa bırakacak. Türkiye, cumartesi gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların bugün Muğla, Aydın, İzmir ve Manisa çevrelerinde, yarın ise Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Antalya'nın batısında etkili olması bekleniyor. Yer yer çok kuvvetli olması beklenen sağanak yağış için vatandaşların tedbir alması ve dikkatli olması gerekiyor.
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