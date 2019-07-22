Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri! Bugün hava nasıl olacak?
Yeni haftanın başlamasıyla birlikte, hava durumu araştırmaları hız kazandı. İkamet ettikleri bölgelerin sıcaklık değerlerini merak eden vatandaşlar, Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminlerini sorguluyor. Kurumdan yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığında; önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte, 22 Temmuz hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.
Hava sıcaklığında; önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerin hava durumu tahminleri şöyle;
İSTANBUL °C, 31°C: Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 29°C: Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 36°C: Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 34°C: Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 27°C: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 40°C: Az bulutlu ve açık
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