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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.07.2019 - 07:53, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri! Bugün hava nasıl olacak?

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Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri! Bugün hava nasıl olacak?

Yeni haftanın başlamasıyla birlikte, hava durumu araştırmaları hız kazandı. İkamet ettikleri bölgelerin sıcaklık değerlerini merak eden vatandaşlar, Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminlerini sorguluyor. Kurumdan yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığında; önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte, 22 Temmuz hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

Hava sıcaklığında; önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerin hava durumu tahminleri şöyle;

İSTANBUL °C, 31°C: Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 29°C: Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 36°C: Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 34°C: Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 27°C: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 40°C: Az bulutlu ve açık

TÜM İLLERİN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN

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