Meteoroloji'den son dakika yağmur ve kar uyarısı: Pazar günü hava nasıl olacak?
Hava sıcaklığında yaşanan düşüşle beraber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika hava durumu tahminleri araştırılmaya başlandı. Özellikle pazar gününü fırsat bilerek tatilini açık alanlarda değerlendirmek isteyenler 19 Ocak hava durumu raporunu sorguluyor. Peki, pazar günü hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte, son hava durumu değerlendirmelerine göre 19 Ocak Pazar Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde hafif yağmurlu geçecek. Yağışların Marmara'da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte, son dakika il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Kırklareli, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Kayseri, Erzurum, Bingöl, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Marmara'da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) İstanbul, Kırklareli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) hafif yağmurlu
KIRKLARELİ 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) hafif yağmurlu
KOCAELİ 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) hafif yağmurlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -7°C, -1°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
DENİZLİ -1°C, 9°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 4°C, 10°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 3°C, 10°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.
ADANA 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) hafif sağanak yağışlı
ANTALYA 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu
HATAY 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak yağışlı
ISPARTA -4°C, 4°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -5°C, 2°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
ÇANKIRI -6°C, 3°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
ESKİŞEHİR -6°C, 0°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
KONYA -2°C, 2°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinin yağmurlu, Kastamonu çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -4°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
DÜZCE 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmurlu
KASTAMONU -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif yağmurlu, iç kesimleri hafif kar yağışlı
ZONGULDAK 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu, Amasya ve Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmurlu
SAMSUN 3°C, 9°C
Çok bulutlu ve hafif yağmurlu
TOKAT -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmurlu
TRABZON 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri ile Erzurum ve Bingöl çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -13°C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
KARS -20°C, -9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
MALATYA -4°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -6°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı olması bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİİRT 0°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
ŞANLIURFA 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
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