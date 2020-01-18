Meteoroloji'den son dakika yağmur ve kar uyarısı: Pazar günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde hafif yağmurlu geçecek. Yağışların Marmara'da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte, son dakika il il hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Kırklareli, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Kayseri, Erzurum, Bingöl, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Marmara'da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) İstanbul, Kırklareli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) hafif yağmurlu

KIRKLARELİ 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) hafif yağmurlu

KOCAELİ 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) hafif yağmurlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -7°C, -1°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli

DENİZLİ -1°C, 9°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 4°C, 10°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 3°C, 10°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.

ADANA 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) hafif sağanak yağışlı

ANTALYA 7°C, 16°C

Parçalı bulutlu

HATAY 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak yağışlı

ISPARTA -4°C, 4°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -5°C, 2°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli

ÇANKIRI -6°C, 3°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli

ESKİŞEHİR -6°C, 0°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli

KONYA -2°C, 2°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinin yağmurlu, Kastamonu çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -4°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli

DÜZCE 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmurlu

KASTAMONU -3°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif yağmurlu, iç kesimleri hafif kar yağışlı

ZONGULDAK 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu, Amasya ve Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmurlu

SAMSUN 3°C, 9°C

Çok bulutlu ve hafif yağmurlu

TOKAT -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmurlu

TRABZON 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri ile Erzurum ve Bingöl çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -13°C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS -20°C, -9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli

MALATYA -4°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -6°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı olması bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT 0°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı