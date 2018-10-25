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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gündem
25.10.2018 - 08:33, Son GÃ¼ncelleme:

Meteoroloji'den peÅŸ peÅŸe uyarÄ±lar geliyor! Ä°stanbul'da bugün...

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Ä°stanbulâ€™da akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan saÄŸanak, gece de devam etti. BazÄ± vatandaÅŸlar yaÄŸmura yaÄŸmurluk ve ÅŸemsiye ile Ã¶nlem alÄ±rken bazÄ± vatandaÅŸlar ise hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalandÄ±. Meteoroloji'den gelen bilgilere gÃ¶re saat 12.00'ye kadar Ä°stanbul'un her iki yakasÄ±nda etkili olmasÄ± beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Ã¶ÄŸleden sonra sadece Anadolu yakasÄ±nda sÃ¼receÄŸi, saat 18.00 itibari ile de Ä°stanbul'u tamamÄ± ile terk edeceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re Trakya hariÃ§ Ã¼lkemiz genelinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, zamanla Ä°Ã§ Ege'nin, BatÄ± ve DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinin, Ä°Ã§ Anadolu'nun doÄŸusu ile DoÄŸu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yÃ¼kseklerinde yer yer karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼lmesi bekleniyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Karadeniz, DoÄŸu Akdeniz, DoÄŸu Anadolu'nun kuzey ve batÄ±sÄ± ile BingÃ¶l, MuÅŸ, Bitlis, Hakkari, ÅžÄ±rnak, Gaziantep, Kilis, AdÄ±yaman ve Siirt Ã§evrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsunâ€™un doÄŸu ilÃ§eleri, Ordu, Giresun, Trabzon'un doÄŸusu, Rize, Artvinâ€™in kÄ±yÄ±larÄ±, Adanaâ€™nÄ±n doÄŸu kesimleri, Hatay, Osmaniye, KahramanmaraÅŸ, AdÄ±yaman, Tunceli, BingÃ¶l, MuÅŸ ve Bitlis Ã§evrelerinde yerel olarak Ã§ok kuvvetli ve ÅŸiddetli (51-100 kg/m2) olmasÄ± bekleniyor.

SICAKLIKLAR 12 DERECE DÃœÅžÃœYOR

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n; batÄ± kesimlerden baÅŸlayarak hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

KUVVETLÄ° RÃœZGAR

RÃ¼zgarÄ±n; Marmaraâ€™nÄ±n doÄŸusu, Ege, BatÄ± Akdeniz, Ä°Ã§ Anadolu, BatÄ± Karadeniz, Orta ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda kuzeybatÄ± yÃ¶nlerden kuvvetli (40-60 km/sa), DoÄŸu Akdeniz, Orta ve DoÄŸu Karadenizâ€™in iÃ§ kesimleri ile DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu Anadoluâ€™da gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerden kuvvetli (40-60 km/sa), DoÄŸu Anadolu ile DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na (60-80 km/sa) ÅŸeklinde esmesi bekleniyor.

METEOROLOJÄ°'DEN PEÅž PEÅžE UYARILAR

Ã‡OK KUVVETLÄ° VE ÅžÄ°DDETLÄ° YAÄžIÅž UYARISI: Samsunâ€™un doÄŸu ilÃ§eleri, Ordu, Giresun, Trabzon'un doÄŸusu, Rize, Artvinâ€™in kÄ±yÄ±larÄ±, Adanaâ€™nÄ±n doÄŸu kesimleri, Hatay, Osmaniye, KahramanmaraÅŸ, AdÄ±yaman, Tunceli, BingÃ¶l, MuÅŸ ve Bitlis Ã§evrelerinde yerel olarak Ã§ok kuvvetli ve ÅŸiddetli (51-100 kg/m2) olmasÄ± beklendiÄŸinden yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± (ani sel, su baskÄ±nÄ±, ulaÅŸÄ±mda aksamalar, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar vb.) ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± gerekmektedir.

KUVVETLÄ° YAÄžIÅž UYARISI: YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Karadeniz, DoÄŸu Akdeniz, DoÄŸu Anadolu'nun kuzey ve batÄ±sÄ± ile Hakkari, ÅžÄ±rnak, Gaziantep, Kilis ve Siirt Ã§evrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasÄ± beklendiÄŸinden yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± (ani sel, su baskÄ±nÄ±, ulaÅŸÄ±mda aksamalar vb.) ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± gerekmektedir.

RÃ¼zgarÄ±n; DoÄŸu Anadolu ile DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde gÃ¼ney yÃ¶nlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na (60-80 km/sa) ÅŸeklinde esmesi beklendiÄŸinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± (aÄŸaÃ§ ve direk devrilmesi, Ã§atÄ± uÃ§masÄ±, ulaÅŸÄ±mda aksamalar vb.) ilgililerin dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r.

Ä°STANBULâ€™DA SAÄžANAK YAÄžIÅž ETKÄ°LÄ° OLUYORÂ

Ä°stanbulâ€™da akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan saÄŸanak,Â  gece de devam etti. BazÄ± vatandaÅŸlar yaÄŸmura yaÄŸmurluk ve ÅŸemsiye ile Ã¶nlem alÄ±rken bazÄ± vatandaÅŸlar ise hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalandÄ±.Â 

Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinde etkili olan saÄŸanak gece de devam etti. Meteoroloji 1. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°stanbul BÃ¶lge Tahmin ve Erken UyarÄ± Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan, Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan saÄŸanak, gece saatlerinde de devam etti. AkÅŸam saatlerinde Avrupa yakasÄ±nda etkili olmaya baÅŸlayan yaÄŸÄ±ÅŸ, gece saatlerinden itibaren Anadolu YakasÄ±'nda da etkisini arttÄ±rarak devam ediyor. SaÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ bazÄ± vatandaÅŸlara zor anlar yaÅŸattÄ±.

5 Ä°L Ä°Ã‡Ä°N SOÄžUK HAVA VE KAR UYARISI

Kayseri, Sivas, KÄ±rÅŸehir, NevÅŸehir ve Yozgat iÃ§in soÄŸuk hava, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu. Meteoroloji tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, ani sÄ±caklÄ±k deÄŸiÅŸimi, kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve rÃ¼zgar ile yÃ¼ksek kesimlerde beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n oluÅŸturabileceÄŸi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± istendi.

Meteoroloji 7. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ BÃ¶lgesel Tahmin ve UyarÄ± Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, mevsim normalleri civarÄ±nda seyreden hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n, bugÃ¼nden itibaren Balkanlar Ã¼zerinden gelen soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havayla birlikte batÄ± kesimlerden baÅŸlayarak 6-12 derece azalacaÄŸÄ± ve mevsim normallerinin altÄ±na dÃ¼ÅŸeceÄŸi belirtildi.

Sivas, Kayseri, KÄ±rÅŸehir, NevÅŸehir ve Yozgat'ta saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanaÄŸÄ±n beklendiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"25 Ekim PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ bÃ¼tÃ¼n yurtta yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor. Balkanlar Ã¼zerinden gelen soÄŸuk havayla birlikte yaÄŸmur ÅŸeklinde baÅŸlayacak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n zamanla Kayseri ile Sivas'Ä±n doÄŸusunun yÃ¼ksek kesimlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na dÃ¶neceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n KÄ±rÅŸehir, NevÅŸehir ve Yozgat Ã§evreleri ile Kayseri'nin batÄ± kesimlerinde kuzeybatÄ± yÃ¶nlerden kuvvetli, Sivas ile Kayseri'nin iÃ§ ve doÄŸu kesimlerinde gÃ¼neyli, zamanla kuzeyli yÃ¶nlerden kuvvetli ve yer yer fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde eseceÄŸi bekleniyor."

Cuma gÃ¼nÃ¼ Kayseri'nin gÃ¼ney ve doÄŸu kesimleri ile Sivas Ã§evrelerinin Ã¶ÄŸle saatlerine kadar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸinin tahmin edildiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n genellikle yaÄŸmur, yÃ¼ksek kesimlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± beklendiÄŸi kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, ani sÄ±caklÄ±k deÄŸiÅŸimi, kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve rÃ¼zgar ile yÃ¼ksek kesimlerde beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n oluÅŸturabileceÄŸi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± istendi.

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