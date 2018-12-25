Meteoroloji'den Marmara ve Ege için önemli uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Marmara ve Ege Bölgesi'nde don olayı beklendiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:
"Zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara ve Ege Bölgesi kıyı kesimlerinde bu geceden başlayarak cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette zirai don riski bulunduğundan üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalar gerekmektedir."
KAR VE SAĞANAK UYARISI
Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı kesimlerinde yoğun kar, Doğu Akdeniz'de ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yaşanacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ve perşembe günü Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars'ta kuvvetli ve yoğun kar yağışı görülmesi bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde aynı tarihlerde Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Batman'da çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise yoğun kar görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz'de ise sağanak ve gök gürültülü sağanağın Hatay, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta çok kuvvetli olması beklenirken, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunuldu.
İÇ ANADOLU İÇİN KUVVETLİ KAR UYARISI
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, İç Anadolu'nun Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.
Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olacak kar yağışının yarın gün boyu aralıklarla devam edeceği, yer yer kuvvetli olarak gerçekleşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, hava sıcaklıklarının 8 ila 12 derece azalmasına bağlı olarak görülecek kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer tipi sebebiyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
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