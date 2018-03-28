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    Meteoroloji'den Marmara için son dakika sağanak uyarısı

    İSTANBUL (AA)
    28.03.2018 - 17:24 | Son Güncelleme:

    Marmara Bölgesi'nde bu akşamdan itibaren sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölge bu akşam saatlerinden itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girecek. Bu akşam saatlerinde bölgede başlayacak yağışların yarın Trakya dışında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

    Sakarya ile Kocaeli çevrelerinde (21-50 mm) kuvvetli olması öngörülen yağışlı sistemin 30 Mart'ta bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor.
    Kuvvetli yağış sebebiyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, yıldırım ile yerel dolu yağışı risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

    Etiketler: Meteoroloji , sağanak yağış , NoMobil , gündem
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