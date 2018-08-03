Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.
Açıklama şöyle:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmelere göre; Cumartesi (04.08.2018) günü Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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