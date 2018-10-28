Meteoroloji'den İstanbulluya güzel haber!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMeteoroloji'den İstanbulluya güzel haber!
GeriGündem Meteoroloji'den İstanbulluya güzel haber!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
28.10.2018 - 10:53, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den İstanbulluya güzel haber!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meteoroloji'den İstanbulluya güzel haber!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da yeni hafta ile birlikte sıcaklıklar hafta sonuna kadar kademeli olarak artacak ve haftanın son günleri 24 dereceye kadar yükselecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Batı ve kuzeybatı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Göller Bölgesi, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Ağrı ve Kars çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde artacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İSTANBUL'DA SICAKLIK YÜKSELİYOR

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, hafta ortasından bu yana İstanbul'da etkili olan serin hava yerini mevsim normallerinin üstündeki sıcaklık değerlerine bırakacak. İstanbul'da yeni hafta ile birlikte sıcaklıklar hafta sonuna kadar kademeli olarak artacak ve haftanın son günleri 24 dereceye kadar yükselecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17

İstanbul: Parçalı bulutlu 21

İzmir: Az bulutlu ve açık 23

Adana: Parçalı ve az bulutlu 26

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 11

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 21

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (28.10.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Boğaz'dan dünyaya barış mesajı

Doktorun çığlığı... Beyaz kod

Arıcılar: Tarım ilaçları yasaklansın... Yılda 150 bin kovan ölüyor

Tunceli’de iki asker donarak şehit oldu... Çifte soruşturma