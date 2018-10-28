Meteoroloji'den İstanbulluya güzel haber!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da yeni hafta ile birlikte sıcaklıklar hafta sonuna kadar kademeli olarak artacak ve haftanın son günleri 24 dereceye kadar yükselecek.
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Batı ve kuzeybatı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Göller Bölgesi, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Ağrı ve Kars çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde artacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
İSTANBUL'DA SICAKLIK YÜKSELİYOR
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, hafta ortasından bu yana İstanbul'da etkili olan serin hava yerini mevsim normallerinin üstündeki sıcaklık değerlerine bırakacak. İstanbul'da yeni hafta ile birlikte sıcaklıklar hafta sonuna kadar kademeli olarak artacak ve haftanın son günleri 24 dereceye kadar yükselecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17
İstanbul: Parçalı bulutlu 21
İzmir: Az bulutlu ve açık 23
Adana: Parçalı ve az bulutlu 26
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 21
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 11
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 21
SON 24 SAATTE NE OLDU?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle