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    İstanbul'da beklenen yağış başladı... Meteorolojiden uyarı var

    AA, DHA
    04.03.2018 - 10:28 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da bazı bölgelerde dolu ve sağanak yağmur etkili oluyor. Küçükçekmece'de önce yağmur ardından da dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı kısa sürdü. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalara karşı uyardı. Yurdun büyük bölümünde yağışlı havanın cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün il genelinde yer yer kuvvetli (20-40 Kg/m2) olması öngörülüyor.

    Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

    BU KENTLERE DE UYARI GELDİ

    Meteorolojinin twitter hesabından bugün yapılan açıklamada ise İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Batı Karadeniz,Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır ve Batman'a kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

    Sıcaklık kuzey kesimlerde 2 ila 8 derece azalacak.

    DOĞU ANADOLU'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR...

    Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ise bölgede hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yağışlı olacak.
    Yağışların sabah ile öğlen saatlerinde aralıklı yağmur ve yer yer sağanak şeklinde olacağı beklenen bölgede, akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

    İstanbulda beklenen yağış başladı... Meteorolojiden uyarı var

    CUMA GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

    Yurdun büyük bölümünde yağışlı havanın cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

    İstanbulda beklenen yağış başladı... Meteorolojiden uyarı var

    İstanbulda beklenen yağış başladı... Meteorolojiden uyarı var

    İstanbulda beklenen yağış başladı... Meteorolojiden uyarı var

    İstanbulda beklenen yağış başladı... Meteorolojiden uyarı var

    Etiketler: Meteoroloji , İstanbul , yağış , son dakika
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