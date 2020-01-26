Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! Yarın (27 Ocak) hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da pazartesi günü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken, diğer bölgelerde ikamet edenler ise yarın hava durumu nasıl olacak? sorusunun cevabını sorguluyor. İşte, son dakika hava durumu değerlendirmelerine göre 27 Ocak Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Kıyı Ege ile Kütahya, Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, doğu ve güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyıları ve Edirne'nin güney ilçeleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 5°C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren güney ilçeleri ile zamanla il geneli hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren hafif yağmurlu
KIRKLARELİ 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
KOCAELİ 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyıları ile zamanla Kıyı Ege, Manisa ve Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 8°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DENİZLİ 4°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İZMİR 9°C, 15°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri ile zamanla il geneli sağanak yağışlı
MANİSA 5°C, 12°C
Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif yağmurlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 5°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı
HATAY 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA -1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Eskişehir çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA -2°C, 6°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli
ESKİŞEHİR -4°C, 5°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif yağmurlu
KONYA -1°C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli
SİVAS -12°C, 2°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Bolu çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU -7°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren hafif yağmurlu
DÜZCE 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
KASTAMONU -4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli
ZONGULDAK 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA -1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli
SAMSUN 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT -3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli
TRABZON 5°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli
ERZURUM -13°C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli
MALATYA -1°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli
VAN -13°C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli
GAZİANTEP 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT -2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli
ŞANLIURFA 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
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