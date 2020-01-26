Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! Yarın (27 Ocak) hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Kıyı Ege ile Kütahya, Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, doğu ve güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyıları ve Edirne'nin güney ilçeleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 5°C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren güney ilçeleri ile zamanla il geneli hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

KIRKLARELİ 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

KOCAELİ 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyıları ile zamanla Kıyı Ege, Manisa ve Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 8°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DENİZLİ 4°C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR 9°C, 15°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri ile zamanla il geneli sağanak yağışlı

MANİSA 5°C, 12°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 5°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA -1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Eskişehir çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA -2°C, 6°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

ESKİŞEHİR -4°C, 5°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KONYA -1°C, 10°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

SİVAS -12°C, 2°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Bolu çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -7°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

DÜZCE 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli

KASTAMONU -4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

ZONGULDAK 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA -1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

SAMSUN 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT -3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

TRABZON 5°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

ERZURUM -13°C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

MALATYA -1°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

VAN -13°C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

GAZİANTEP 2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT -2°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

ŞANLIURFA 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu