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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
11.03.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Serin ve yağışlı hava geliyor

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Serin ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji, salı ve çarşamba günü İstanbul'da yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren ülke genelinde hava sıcaklığının düşeceğini ve yağmurun etkili olacağını belirtti.

Yapılan açıklamada, "Ülkemizin, yarın Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Batı bölgelerden itibaren hafta sonuna kadar yurt genelinde etkili olması beklenen yağışların, yarın Trakya Kesimi, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir’in kuzey ve batısı ile İzmir çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olması beklenmektedir. Bu yağışlı sistemin, Perşembe günü doğu kesimlerde etkili olduktan sonra ülkemizi terk etmesi, ancak Cuma günü batı bölgelerden itibaren tekrar yeni bir yağışlı sistemin etkili olmaya başlayacağı tahmin edilmektedir " denildi.

HAVA SICAKLIĞI 6-10 DERECE DÜŞECEK

Sıcaklığın 6-10 derece düşeceği kaydedilen açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlarla birlikte yarın kuzeybatı, Çarşamba günü ise kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (6-10 derece) azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın Marmara’da önce güneybatı (lodos) öğleden sonra kuzeydoğu (poyraz), Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı

Üç büyük kentin üç günlük hava durumunun ise şu şekilde olacağı belirtildi;

- İstanbul; yarın öğlen saatlerinde başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, zamanla etkisini artırarak Çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) olması ve öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Perşembe günü İstanbul’da yağış tahmin edilmiyor.

- Ankara; yarın öğleden sonra başlayacak yağışların, Çarşamba günü kısa süreli ve hafif sağanak yağış şeklinde meydana geleceği tahmin ediliyor. Perşembegünü, yağış beklenmiyor, parçalı bulutlu bir havanın hakim olması tahmin ediliyor.

- İzmir; sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, yarın sabah saatlerinde başlaması, öğle saatlerinde etkisini artırarak Çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (11.03.2019)
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