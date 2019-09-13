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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.09.2019 - 01:26, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den Ege Bölgesi'ne yağış uyarısı! 13 Eylül Cuma hava durumu tahminleri

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Meteoroloji'den Ege Bölgesi'ne yağış uyarısı! 13 Eylül Cuma hava durumu tahminleri

Hava sıcaklığında yaşanan değişimle beraber, bölgelere göre hava durumu tahminleri merak konusu oldu. Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelere göre, cuma günü Ege Bölgesi'nde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması beklenirken, Marmara Bölgesi'nde ise fırtına kendisini gösterecek. Peki, nerelere yağmur yağacak? İşte, Türkiye geneli 13 Eylül hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Uşak, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri, Bursa’nın kıyı ilçeleri, Kütahya’nın batı, Afyonkarahisar’ın güney ve batı kesimleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Manisa ve Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla’nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yarın (13.09.2019 Cuma) Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aydın, Muğla, Denizli ve Manisa çevreleri ile İzmir'in doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden; Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI : Rüzgarın yarın (13.09.2019 Cuma) Marmara Bölgesi (İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir) ile Kuzey Ege'de (İzmir ve Manisa) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden; Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteorolojiden Ege Bölgesine yağış uyarısı 13 Eylül Cuma hava durumu tahminleri

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde hafif sağanak sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

Meteorolojiden Ege Bölgesine yağış uyarısı 13 Eylül Cuma hava durumu tahminleri

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Manisa, Uşak ve Denizli çevreleri ile Kütahya’nın batı, Afyonkarahisar’ın güney ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aydın, Muğla, Manisa ve Denizli çevreleri ile İzmir'in doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 26°C
Parçalı bulutlu, Afyonkarahisar’ın güney ve batı kesimleri yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 20°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güneyi ile yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

İZMİR 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

MUĞLA 18°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 34°C
Az bulutlu

ANTALYA 25°C, 31°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 13°C, 28°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 16°C, 27°C
Parçalı bulutlu

SİNOP 19°C, 27°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 26°C
Parçalı bulutlu

Meteorolojiden Ege Bölgesine yağış uyarısı 13 Eylül Cuma hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 27°C
Parçalı bulutlu

TOKAT 13°C, 26°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 25°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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