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    Meteoroloji'den Doğu illeri için yağış uyarısı

    ANKARA(AA)
    07.05.2018 - 20:15 | Son Güncelleme:

    Van, Erzurum, Hakkari, Bitlis, Muş ve Bingöl için sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Van çevrelerinde devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların yarın sabah saatlerinden, gece saatlerine kadar başta güney ilçeleri (Başkale, Gürpınar, Çatak, Bahçesaray, Gevaş) olmak üzere aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 

    Erzurum çevrelerinde devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların bu gece saatlerinden, yarın öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. 

    Hakkari çevrelerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların yarın sabah saatlerinden, gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor. 

    Bitlis çevrelerinde süren sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların bu gece saatlerinden, yarın öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli olması tahmin ediliyor. 

    Muş çevrelerinde devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların, yarın öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 

    Bingöl çevrelerinde devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların yarın öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması tahmin ediliyor. 

    Söz konusu illerde yaşayanların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 

    Etiketler: Meteoroloji , gündem
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