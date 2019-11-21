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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.11.2019 - 20:20, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den cuma günü için yağış uyarısı... 21 Kasım il il hava durumu tahminleri

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Meteoroloji'den cuma günü için yağış uyarısı... 21 Kasım il il hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde devam eden sıcak havaların ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma günü için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile İstanbul'da sağanak bekleniyor. Sıcaklık değerleri ise 2 ila 4 derece azalacak. Peki, nerelere yağmur yağacak? İşte, "yarın hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını araştıranlar için, 21 Kasım il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile İstanbul, Manisa, Uşak, Denizli, Antalya ve Burdur çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir'in batı (Çeşme, Karaburun, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk), Aydın'ın kıyı (Söke, Kuşadası, Didim) ve Muğla'nın batı (Datça, Bodrum, Milas ve Marmaris) ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Çanakkale'nin batı ilçelerinde (Gökçeada, Bozcaada, Ezine ve Ayvacık) kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Çanakkale çevreleri ile yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne çevreleri ile Çanakkale'nin batı ilçelerinde (Gökçeada, Bozcaada, Ezine ve Ayvacık) kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden cuma günü için yağış uyarısı... 21 Kasım il il hava durumu tahminleri

BURSA 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir'in batı (Çeşme, Karaburun, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk), Aydın'ın kıyı (Söke, Kuşadası, Didim) ve Muğla'nın batı (Datça, Bodrum, Milas ve Marmaris) ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR -2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; , Karaburun, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı ve Selçuk ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Datça, Bodrum, Milas ve Marmaris ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Antalya ve Burdur çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA -1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI -2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA 2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU -4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK 10°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA -1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ARTVİN 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 11°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -7°C, 7°C
Az bulutlu ve açık

KARS -11°C, 7°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA -2°C, 12°C
Az bulutlu ve açık

VAN -7°C, 8°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -3°C, 16°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 4°C, 15°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 3°C, 13°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 6°C, 16°C
Az bulutlu ve açık

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