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    Meteorolojiden bu kentlere sağanak uyarısı var...

    İHA
    25.03.2018 - 09:52 | Son Güncelleme:

    Yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

    İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 12

    İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

    Adana: Parçalı çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

    Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

    Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

    Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

    Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

    Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 19

    Meteorolojiden bu kentlere sağanak uyarısı var...

    Etiketler: Meteoroloji , yağış , uyarı , gündem
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