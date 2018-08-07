Meteoroloji'den Ankara için son dakika uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankara'nın Nallıhan ilçesi çevrelerinde önümüzdeki 2 saat süresince görülecek gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:
"Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; Ankara'nın Nallıhan ilçesi çevrelerinde önümüzdeki 2 saat süresince görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
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