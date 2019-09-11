Meteoroloji'den 12 Eylül uyarısı: Yarın hava nasıl olacak?
Meteoeoloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sağanak yağış etkili olacak. Marmara bölgesi ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde ise yer yer kuvvetli (30-50 km/sa)rüzgar etkili olacak. Hava sıcaklığında ise değişiklik yaşanmayacak. Peki, nerelere yağmur yağacak? İşte, 12 Eylül Perşembe hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Ankara, İstanbul, İzmir dahil Türkiye geneli hava durumu raporu.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara bölgesi ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa)olarak eseceği beklenmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, İstanbul, Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 20°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 21°C, 30°C
Az bulutlu
MUĞLA 18°C, 34°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 36°C
Az bulutlu
ANTALYA 24°C, 33°C
Az bulutlu
HATAY 24°C, 32°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 16°C, 28°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 25°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 20°C, 26°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
TOKAT 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
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