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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.09.2019 - 20:06, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den 12 Eylül uyarısı: Yarın hava nasıl olacak?

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Meteoroloji'den 12 Eylül uyarısı: Yarın hava nasıl olacak?

Meteoeoloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sağanak yağış etkili olacak. Marmara bölgesi ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde ise yer yer kuvvetli (30-50 km/sa)rüzgar etkili olacak. Hava sıcaklığında ise değişiklik yaşanmayacak. Peki, nerelere yağmur yağacak? İşte, 12 Eylül Perşembe hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Ankara, İstanbul, İzmir dahil Türkiye geneli hava durumu raporu.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara bölgesi ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa)olarak eseceği beklenmektedir.

Meteorolojiden 12 Eylül uyarısı: Yarın hava nasıl olacak

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, İstanbul, Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden 12 Eylül uyarısı: Yarın hava nasıl olacak

EGE
Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 21°C, 30°C
Az bulutlu

MUĞLA 18°C, 34°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 36°C
Az bulutlu

ANTALYA 24°C, 33°C
Az bulutlu

HATAY 24°C, 32°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 16°C, 28°C
Parçalı bulutlu

SİNOP 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 25°C
Parçalı bulutlu

Meteorolojiden 12 Eylül uyarısı: Yarın hava nasıl olacak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 20°C, 26°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

TOKAT 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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