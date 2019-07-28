Meteoroloji yayÄ±mladÄ±! AÄŸustos yaÄŸmurla geliyor...
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, akÅŸam saatlerinde yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± haftalÄ±k hava durumu raporuna gÃ¶re, yurt genelinde 1 AÄŸustos gÃ¼nÃ¼ bazÄ± illerde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, resmi web sitesinden 28 Temmuz-1 AÄŸustos tarihleri arasÄ±ndaki hava durumu tahmin raporunu yayÄ±mladÄ±.
Buna gÃ¶re, yurt genelinde 1 AÄŸustos gÃ¼nden itibaren bazÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
GÃœNEYDOÄžU'DA SICAKLIK 40 DERECEYE ULAÅžACAK
Cuma gÃ¼nÃ¼ ise yurt genelinde gÃ¼neÅŸli hava hakim olacak. SÄ±caklÄ±k Ã¶zellikle GÃ¼neydoÄŸu Anadolu bÃ¶lgesinde yÃ¼ksek derecede hissedilecek. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± buradaki illerde 40 dereceye ulaÅŸmasÄ± bekleniyor.
Hafta genelinde gÃ¼neÅŸli hava etkili olsa da perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ bazÄ± yerlerde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor. Edirne, KÄ±rklareli, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ etkisini gÃ¶sterecek.
Ä°ÅŸte Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± 5 gÃ¼nlÃ¼k hava tahmin raporu:
28 TEMMUZ PAZAR
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29 TEMMUZ PAZARTESÄ°
30 TEMMUZ SALI
31 TEMMUZ Ã‡ARÅžAMBA
1 AÄžUSTOS PERÅžEMBE
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