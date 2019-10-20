Meteoroloji uyarmıştı! Şehir aydınlandı
Meteoroloji Adana'nın güneydoğusu ile Hatay'ın batısında yerel kuvvetli yağış beklendiğini açıklamıştı. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sırasında ortaya çıkan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada saat 21.30'a kadar Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri ile Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.
ŞİMŞEKLER ŞEHRİ AYDINLATTI
Hatay’da İskenderun Körfezi’nde gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sırasında ortaya çıkan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi. İskenderun’da gece boyunca etkili olan yağmur sırasında ortaya çıkan şimşekler, izleyenlere unutulmaz bir gösteri sundu.
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