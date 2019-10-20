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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - İHA
20.10.2019 - 19:39, Son Güncelleme:

Meteoroloji uyarmıştı! Şehir aydınlandı

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Meteoroloji uyarmıştı! Şehir aydınlandı

Meteoroloji Adana'nın güneydoğusu ile Hatay'ın batısında yerel kuvvetli yağış beklendiğini açıklamıştı. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sırasında ortaya çıkan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada saat 21.30'a kadar Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri ile Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji uyarmıştı Şehir aydınlandı

ŞİMŞEKLER ŞEHRİ AYDINLATTI

Hatay’da İskenderun Körfezi’nde gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sırasında ortaya çıkan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi. İskenderun’da gece boyunca etkili olan yağmur sırasında ortaya çıkan şimşekler, izleyenlere unutulmaz bir gösteri sundu.

Meteoroloji uyarmıştı Şehir aydınlandı

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