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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.08.2019 - 20:02, Son Güncelleme:

Meteoroloji son verileri paylaştı: 27 Ağustos Salı günü hava nasıl olacak?

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Meteoroloji son verileri paylaştı: 27 Ağustos Salı günü hava nasıl olacak?

Sıcak ve nemli hava Türkiye genelinde etkisini sürdürürken, bulundukları bölgelerde ilerleyen günlere ait hava durumu tahminleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Özellikle salı günü yağmur yağıp yağmayacağını öğrenmek isteyenler, Meteoroloji tarafından paylaşılan son tahminleri araştırıyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Meteoroloji'nin verilerine göre 27 Ağustos hava durumu tahminleri.

Meteoroloji son verileri paylaştı: 27 Ağustos Salı günü hava nasıl olacak

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji son verileri paylaştı: 27 Ağustos Salı günü hava nasıl olacak

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 24°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 24°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 27°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin (Toroslar mevkii) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri (Toroslar mevkii) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 23°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 31°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 22°C, 30°C
Parçalı bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 27°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 33°C
Parçalı bulutlu

VAN 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 28°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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