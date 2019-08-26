Meteoroloji son verileri paylaştı: 27 Ağustos Salı günü hava nasıl olacak?
Sıcak ve nemli hava Türkiye genelinde etkisini sürdürürken, bulundukları bölgelerde ilerleyen günlere ait hava durumu tahminleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Özellikle salı günü yağmur yağıp yağmayacağını öğrenmek isteyenler, Meteoroloji tarafından paylaşılan son tahminleri araştırıyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Meteoroloji'nin verilerine göre 27 Ağustos hava durumu tahminleri.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 24°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 24°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 27°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin (Toroslar mevkii) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri (Toroslar mevkii) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 23°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 31°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 22°C, 30°C
Parçalı bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 10°C, 27°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 19°C, 33°C
Parçalı bulutlu
VAN 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 28°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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