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    Meteoroloji son tahminleri açıkladı

    AA
    17.05.2018 - 14:20 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hafta başına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.     

    AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığı bilgiye göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Zonguldak, Bartın, Konya, Nevşehir, Kayseri ve Aksaray ile Balıkesir'in kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı geçecek.     

    CUMARTESİ GÜNÜ

    Yurt genelinin cumartesi günü parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan'nın yer yer gök gürültülü yağışlı olması ön görülüyor.     

    PAZAR GÜNÜ

    Ülke genelinin pazar günü parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Diyarbakır ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış bekleniyor.     

    PAZARTESİ

    Yurt genelinin pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak ön görülüyor.   

    SALI  

    Salı günü ise yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Afyonkarahisar, Isparta, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.     

    ÇARŞAMBA

    Yurdun çarşamba günü kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Elazığ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi, perşembe günü ise ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Elazığ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.     

     

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    Etiketler: Meteoroloji , hava , son dakika , haber , haberler , gündem
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