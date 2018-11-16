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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
16.11.2018 - 12:05, Son Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürü açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

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Meteoroloji Genel Müdürü açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji Genel Müdürü Mutlu Coşkun, sıcaklıkların aralık, ocak ve şubat aylarında yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 1-2 derece, diğer yerlerinde ise 0,5-1 derece üzerinde seyretmesinin öngörüldüğünü aktardı. Yağışların da söz konusu aylarda yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında beklendiğine dikkati çeken Coşkun, diğer yerlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde yağış öngördüklerini vurguladı.

Meteoroloji Genel Müdürü Mutlu Coşkun iklimin, bir yerde uzun bir zaman periyotu içinde her gün gerçekleşen hava olaylarının toplamını ve ortalamasını ifade ettiğini belirtti. Coşkun, "Eğer bugünün hava durumunu bilir ve bunun geçmişle farkını ortaya koyabilirsek, gelecek planlarımızı yapabiliriz" dedi.

Coşkun, bu kapsamda uzun dönemli periyota bakıldığında, Türkiye'nin 1981-2010 kış mevsimi ortalama sıcaklığının 3,6 derece olduğunu, 2017-2018 kışı ortalamasının ise 6,4 dereceyle mevsim normallerinin 2,8 derece üstünde gerçekleştiğini bildirdi.

37 yıllık verilere bakıldığında, kış mevsimindeki sıcaklık değerlerinde artış gözlendiğine işaret eden Coşkun, geçen kış mevsiminde ortalama sıcaklıkların sadece Bolu ve Karabük dolaylarında mevsim normallerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde olduğunu dile getirdi.

Coşkun, sıcaklıkların aralık, ocak ve şubat aylarında yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 1-2 derece, diğer yerlerinde ise 0,5-1 derece üzerinde seyretmesinin öngörüldüğünü aktardı. Yağışların da söz konusu aylarda yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında beklendiğine dikkati çeken Coşkun, diğer yerlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde yağış öngördüklerini vurguladı.

Soğuğun yerine ılık ve yağışlı hava geliyor

Coşkun, hafta ortasından itibaren yurdu etkisine alan soğuk ve yağışlı havaya ilişkin de şu değerlendirmede bulundu: "Yurdumuz üzerindeki soğuk ve yağışlı hava sisteminin bugün de kuzey ve doğu kesimlerde etkili olduktan sonra cumartesi günü ülkemizi terk etmesini öngörüyoruz. Buna karşın hafta sonundan itibaren batı bölgelerimizin Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine gireceğini tahmin ediyoruz."

 

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Son 24 saatte ne oldu? (16.11.2018)
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