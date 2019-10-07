Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika uyarıları.. Bugün hava nasıl olacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika uyarıları.. Bugün hava nasıl olacak?
GeriGündem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika uyarıları.. Bugün hava nasıl olacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
07.10.2019 - 07:48, Son Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika uyarıları.. Bugün hava nasıl olacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika uyarıları.. Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son bilgilere göre bugün bir çok bölgemizde kuvvetli yağış uyarısı bulurken diğer bir önemli uyarı konusu da kuvvetli rüzgar. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? İşte ülkemizin tüm bölgelerinden günlük hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Manisa, Antalya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sivas ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kıyıları ile Muğla'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Balıkesir'in batı kıyıları ile Muğla'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra güney ve doğusu ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Muğla'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 20°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Gece saatlerinde Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan, Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinde 7 (60 km/sa), Güney Ege’de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneyi güneybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyi yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerine kadar zaman zaman 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m,zaman zaman 1,0m, Görüş: İyi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasında kritik görüşme
Rize ve Artvin'de sel; yollar kapandı! 3 kişi böyle kurtarıldı
Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği
Gece yarısı katliam! Sinir krizi geçirdi dehşet saçtı...