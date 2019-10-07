Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika uyarıları.. Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son bilgilere göre bugün bir çok bölgemizde kuvvetli yağış uyarısı bulurken diğer bir önemli uyarı konusu da kuvvetli rüzgar. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? İşte ülkemizin tüm bölgelerinden günlük hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Manisa, Antalya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sivas ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kıyıları ile Muğla'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Balıkesir'in batı kıyıları ile Muğla'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra güney ve doğusu ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Muğla'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Gece saatlerinde Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan, Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinde 7 (60 km/sa), Güney Ege’de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneyi güneybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyi yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerine kadar zaman zaman 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m,zaman zaman 1,0m, Görüş: İyi.
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