Meteoroloji 3 bölgeyi uyardı...
Marmara, Karadeniz kıyıları ile Güney ve İç Ege'de, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Öte yandan İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişine çöken sis kartpostallık manzara oluşturdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İzmir, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale ile Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.
YER YER PUS
Marmara, Karadeniz kıyıları ile Güney ve İç Ege'de, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların yağış alan bölgelerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
KARTPOSTALLIK MANZARA
Öte yandan İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor. Zaman zaman görüş mesafesini oldukça düşüren sis nedeniyle İstanbul Boğazı’nın kuzey girişi beyaza büründü. Gün boyu devam eden sis nedeniyle yer yer deniz ulaşımında da aksamalar yaşanırken, beyaz örtü altındaki Rumeli Feneri ve Garipçe köyünde kartpostallık manzaralar oluştu. Sisten nasibini alan Yavuz Sultan Selim köprüsü de beyaz örtünün altında kayboldu.
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