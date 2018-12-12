Meslek lisesi mezunları kısa dönem askerlik mi yapacak? Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'den açıklamalar
Meslek lisesi mezunları kısa dönem askerlik mi yapacak sorusunun yanıtı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin açıklamalarının ardından sorgulanmaya başladı. Hasan Büyükdede, meslek lisesi mezunlarının kısa dönem askerlik yapabilmeleri için hazırladıkları düzenlemeyi, Milli Savunma Bakanlığı’na sunduklarını ve teklifin değerlendirildiğini söyledi. İşte detaylar.
Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde “Milli Sanayi İçin Nitelikli İnsan Kaynağı” başlıklı oturumda konuşan Büyükdede, hem sanayide hem de savunma sanayisinde nitelikli ara eleman kaynağının önemine dikkat çekerek, meslek lisesi mezunlarına yönelik bir çalışma içinde olduklarını söyledi. Meslek lisesi mezunlarının askerlik sorunuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’yla temasta olduklarını ifade eden Büyükdede, şunları söyledi:
"MESLEK LİSESİ İÇİN DÜZENLEME"
“Meslek lisesi mezunlarının askerliğinin ötelenmesi ve bu sürecin sonunda da daha kısa süreli askerlik yapabilmelerine yönelik bir düzenleme hazırladık. Milli Savunma Bakanlığı’na sunduk. Komutanlarımız inceliyor. Hatta bizim ilk götürdüğümüz teklif daha başkaydı. 3 yıl işletmelerde sigortalı çalışsınlar, sonrasında da kısa dönem yapsınlar diye teklifte bulunmuştuk. Şimdi tüm bunlar değerlendiriliyor.”
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