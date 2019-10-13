Mesaiye yarın başlıyor
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, üst solunum enfeksiyonu nedeniyle rahatsızlanarak tedavi altına alınan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, yarın MHP Genel Merkezi’nde mesaiye başlayacağını açıkladı.
Bahçeli, 23 Eylül’de, mide bulantısı şikâyetiyle Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne gitmişti. Burada kısa süreli tedavi gören Bahçeli’ye, ‘üst solunum yolu enfeksiyonu’ teşhisi konulmuştu. Daha sonra hastaneden ayrılarak evinde istirahate çekilen Bahçeli, geçen sürede bazı tetkikler için de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne gidip gelmişti. Bahçeli tedavisi nedeniyle 1 Ekim’de düzenlenen yeni yasama yılı etkinliklerine de katılamamıştı.
TEDAVİ DÖNEMİNİN SONUNDA
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, dün twitter hesabından yaptığı açıklama ile Bahçeli’nin yarın mesaiye başlayacağını duyurdu. Yalçın, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır” dedi.
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