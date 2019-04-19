Mesaiye başladı

Binaya girişte eski İBB CHP Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever tarafından karşılanan İmamoğlu, makamına geçmeden önce, “İstanbul’a Hoşgeldiniz” yazan panonun önünde özetle şu açıklamayı yaptı:

ÇOK İŞİMİZ VAR

“Bugün bütün çalışma arkadaşlarımla, İBB çalışanlarımızla, kadromuzla ‘Bismillah’ diyoruz. Hayırlısıyla inşallah güzel hizmetlerimize başlayacağız, çok işimiz var. İstanbul’un birçok konusu var. Tespit ettiklerimiz var, sahada tespit edeceklerimiz var. İstişarelerimiz, brifinglerimiz olacak, Büyükşehir’in hafızasını dinleyeceğiz. Kentin insanına fayda verecek hangi bilgi ve becerileri varsa, biz ona talibiz. Bu anlayışla bu tarihi kurumun tüm insan kaynağından son derece faydalanacağımızı herkes bilmeli. Bizden olanlar–bizden olmayanlar anlayışının bittiği gündür bugün. Kucaklamanın tek bir felsefesi var. Biz kucaklarken, çalışma arkadaşlarımız da aynı samimiyetle bizi kucaklasınlar istiyoruz. Bu kucaklaşmanın 16 milyon insana, ülkemize, milletimize faydası var. Bütün çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Elbette benimle yol yürüyecek yeni çalışma arkadaşlarım olacak. Allah mahcup etmesin.”

ERDOĞAN’I KARŞILADI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından özel uçakla Ankara’dan İstanbul’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer yetkililer karşıladı. İmamoğlu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı İstanbul’a gelişinde karşılayacak mısınız” sorusuna “Devlet sorumluluğu, devlet protokolü neyi gerektiriyorsa onu yaparım” yanıtını vermişti.

İLK İCRAAT





- MESAİSİNİN ilk gününde odaları tek tek dolaşıp belediye çalışanlarıyla tanışan İmamoğlu’nun son durağı mutfak oldu. Mutfakta çalışanlara “Yemekte ne vardı bugün” diye soran İmamoğlu “Musakka vardı. Sizin için de antrikot” yanıtı aldı. Bunun nedenini merak eden İmamoğlu, “O şekilde hazırlandı” diyen aşçılara “Olmaz, yanlış. Birine musakka, birine antrikot olmaz. Bir dahakine aynısı olacak” talimatını verdi.

ÇİÇEK YERİNE BAĞIŞ

- Ekrem İmamoğlu, Twitter’dan yaptığı açıklamada, kendisini tebrik etmek isteyenlerin çiçek göndermek yerine TSK Mehmetçik Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği veya LÖSEV’e bağışta bulunabileceğini söyledi.

İKİ OĞLUMDAN SORU

- İMAMOĞLU, mazbatasını aldıktan sonraki heyecanını ve evde yaşananları şu sözlerle aktardı: “Elbette ki heyecanım var ama heyecanım aklımın önüne hiç geçmez. Mesuliyetimin farkındayım. Dün gece çocuklarımla, eşimle, annemle, babamla kucaklaştım. Ama çocuklarımın direkt İstanbul’la ilgili yapacaklarımla alakalı soru sormaları işimin ne kadar zor olduğunu gösterdi. Ortanca oğlum bana ‘Bu binayı (İBB ek hizmet binası) ne zaman kütüphane yapacaksın’ diye sordu. Büyük oğlum, otobüslerle ilgili öğrenci indirimini sordu.”