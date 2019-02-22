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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU - ANKARA
22.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Mersin hamlesi

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Mersin hamlesi

Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti’den Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adaylığının geç bildirilmesinin ardından dün DP’ye geçerek bu partiden aday gösterildi. Kocamaz Mersin il yönetiminin saat 16.55’te görevden alındığını, bu nedenle saat 17.26’da kendi adaylığına ilişkin dosya verme yetkisi olmadığını savundu.

MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın İYİ Parti adayı olarak isminin YSK’ya 26 dakika gecikmeyle saat 17.26’da bildirilmesinin ardından krizde yeni gelişmeler oldu. İYİ Parti ve DP yetkilileri arasındaki görüşmeler sonrasında önce Kocamaz partisinden istifa etti. Ardından ise DP’nin Mersin büyükşehir belediye başkanı adaylıktan ayrıldı. DP, dün ‘aday güncellemesi’ yaparak yeni Mersin adayının Kocamaz olduğunu açıkladı. Kocamaz, İYİ Parti’den önceki akşam istifa ettiğini, DP’nin Mersin adayı olarak kendi ismini dün seçim kuruluna ilettiğini söyledi. İYİ Parti’nin Mersin İl Başkanı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu da açıklayan Kocamaz, “Kamu davası açılarak savcılığın bu konuda araştırma yapması lazım. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi. 19 Şubat’ta adaylığına ilişkin dosyanın seçim kuruluna verilmediğini öğrenir öğrenmez genel merkezi aradığını kaydeden Kocamaz, saat 16.55’te İYİ Parti Mersin il yönetiminin görevden alındığını söyledi.

Kocamaz, Hürriyet’e, “Saat 17.26’da adaylığımın olduğu evrakı seçim kurulu, geç kalındığı için kabul etmedi. Zaten il yönetimi azledildiği için o saat itibarıyla yetkisizdi. Hiçbir yerde, hiçbir şekilde İYİ Parti adayı olarak resmi bir işlem bulunmuyor. Resmi olarak İYİ Parti’nin Mersin adayı hiç olmadı. İddia edildiği gibi Siyasi Partiler Kanunu’nun 40. maddesi benim DP’den adaylığım önünde engel değil” dedi.

TESLİM EDİLEN DOSYA YOK

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen de seçim kuruluna sunulan dosyanın yok hükmünde olduğunu savunarak şunları söyledi: “Kocamaz’dan saat 16.50 civarında ‘Benim listem teslim edilmemiş’ bilgisi gelince derhal teslim yetkisi olan il başkanının görevden alındığını yazdık. Güvendiğimiz birini atadık. Yeni il başkanı dosyayı götürmek için yetişene kadar bunlar adliyenin kapısına dayanmışlar. Yetkisiz olmalarına rağmen saat 17.26’da listelerini teslim etmişler. Kocamaz’ın yetkili kişi tarafından teslim edilmiş bir dosyası yok. YSK’ya sundukları yetki belgeleri iptal edilmiş belgeler. 40. Madde, bizim için geçerli değil.”

ORGANİZE BİR KOMPLO

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, dün Başkanlık Divanı sonrası Mersin kriziyle ilgili özetle şunları söyledi: “Sayın Kocamaz hakkında bugüne kadar herhangi bir suiistimal, usulsüzlük, iddia olmamıştır. Kocamaz’ın derdi Mersin’dir. Bu hizmeti İYİ Parti saflarında yapacaktı ancak dışarıdan gelen ama içeride işbirlikçileriyle bir komployla karşı karşıya kaldı. Bu Kocamaz’ın Mersin’e hizmet etme iradesini ortadan kaldırmamıştır. Kocamaz, Mersin’e hizmeti Demokrat Parti ile gerçekleştirecek.
(Burhanettin Kocamaz, sosyal medya paylaşımında ‘Böyle bir ihanetin elbette maddi bir karşılığı, bir bedeli vardır’ dedi. Bu konuyla ilgili elinizde bilgi var mı?) Seçim işleri başkanlığımız, seçimlerle ilgili yasal prosedürü çok titizlikle takip etti. Bu konuyla ilgili el kitapçığı çıkarttı, iki kez genelge yayımladı. WhatsApp gruplarıyla bu müracaatları yapan arkadaşlar uyarılmış ve her türlü uyarı, işlem kendilerini bilgilendirme açısından yapıldı. Bütün bunlara rağmen eğer Mersin Büyükşehir’de ve Akdeniz ilçesinde saat 17.00’ye kadar müracaat yapılmıyorsa bunun bir ihmal ve sorumsuzluk olarak değerlendirilmesi söz konusu değil. Akdeniz’deki adayımız da Kocamaz’ın yardımcılığını yapan bir arkadaşımızdır. Demek ki yapılan komplo bir organize iştir. (Akdeniz ilçesi) Sanıyorum Demokrat Parti ile bir anlaşma yapılacak.”

15 YILLIK KARAR NE DİYOR

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), 3 Mart 2004 tarihli kararında, başvurusu süre yönünden reddedilen bir kişinin başka partiden aday olamayacağına hükmetti. YSK’nın 469 sayılı bu kararı şöyle diyor: “Siyasi partiler seçim takvimine bağlı olarak aday listelerini ve ilgili evrakı ilgili ilçe seçim kuruluna öngörülen sürede vermeleri gerekirken, bu süreden sonra verilen aday listeleriyle ilgili ilçe seçim kurulunca süre yönünden reddedilmiş ise listede yer alan kişilerin Siyasi Partiler Kanunu’nun (SPY) 40. Maddesi’ne göre başka bir partiden aday gösterilmesi mümkün değildir. Bir siyasi partinin süresinde verilmediği için kabul edilmeyen aday listesinde yer alan kişilerin başka bir partinin bir nedenle boşalmış bulunan yerler için aday gösterilmesinin mümkün olmadığına oybirliği ile karar verildi.”

AK Parti’nin hukukçu kurmayları ise “SPY’de adaylıkla ilgili iki durum var; önseçim ve merkez yoklaması. İYİ Parti adayının durumu, merkez yoklamasına giriyor. Partinin adaylıkla ilgili başvuruyu ilçe seçim kuruluna bildirmesiyle de merkez yoklaması gerçekleşiyor. Adaylık başvurusunu hiç yapmamış olsalardı SPY maddesinden ve YSK kararından etkilenmezdi” görüşünde. (Turan YILMAZ / ANKARA)

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