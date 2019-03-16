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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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UŞAK (AA)
16.03.2019 - 17:05, Son Güncelleme:

Meral Akşener Uşak mitinginde konuştu

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Meral Akşener Uşak mitinginde konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Uşak mitinginde yaptığı konuşmasında "Cumhur İttifakı'nın tepesindekileri kınıyorum. CHP ve İYİ Parti'ye, Demokrat Parti'ye, Saadet Partisi'ne oy verenlere 'illet' ve 'zillet' dediler. Ben de diyorum ki Cumhur İttifakı'na oy veren herkes canımdır, kanımdır, kardeşimdir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, toplumu düşmanlaştırarak oy istemenin doğru olmadığını belirterek "Cumhur İttifakı'na oy veren herkes canımdır, kanımdır, kardeşimdir." dedi.     

Akşener, partisince 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmaya Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik terör saldırısını kınayarak başladı. Saldırının tüm Müslümanlara, tüm insanlığa yapıldığını belirten Akşener, terör saldırısında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi. Müslümanları hedef alan yabancı siyasetçileri eleştiren Akşener, "100 yıl önce de dedeleri ezanı susturmak için geldiler Çanakkale'ye, şimdi koynumuzda yatıyorlar." dedi.     

31 Mart'ta Türkiye'nin yerel seçime gideceğini, seçmenlerin mahallesindeki muhtar adayına, yaşadığı şehirdeki belediye başkanına ve il genel meclisi üyelerine oy vereceğini ifade eden Akşener, ancak bu seçimin iktidar partisi tarafından "beka" tartışmasına çekilmek istendiğini söyledi.     

Yerel seçimler dolayısıyla hiç kimsenin kalp kırmaması gerektiğini aktaran Akşener, "Tepedekilerin konuşmalarına kulak verip de komşularınızın, akrabalarınızın gönlünü kırmayın. 31 Mart akşamı hangi parti nerede olursa olsun sonuç itibariyle 1 Nisan itibariyle birbirinizin yüzüne bakmaya devam edeceksiniz. Bu bir yerel seçimdir, projeleri ve hizmet anlayışlarını dinleyerek karar verin." dedi.            

"HEPİMİZ KARDEŞİZ"     

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önceki süreçte birbirlerine yönelik ağır eleştirilerde bulunduklarını iddia eden Akşener, "Bu iki lider birbirlerine ne kadar ağır sözler söyledi siz biliyorsunuz. Bütün bunları dedikten sonra yan yana gelebildiler. Her türlü hakareti edebilenler koltuğun bekası için yan yana gelebiliyorlar. Bunlara uymayın siz, biz hepimiz kardeşiz, kardeş olarak yaşamaya devam edeceğiz." diye konuştu.     

Türkiye'de siyasetin birileri tarafından toplumu düşmanlaştırmak için kullanıldığını öne süren Meral Akşener, birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu.     

Cumhur İttifakı kurulduktan sonra kendilerinin de Millet İttifakı'nı kurduklarını hatırlatan Akşener, şöyle konuştu:     

"Önce Cumhur İttifakı kuruldu, biz de Millet İttifakı'nı kuralım dedik, bütün siyasi partiler ayrı ayrı adaylar çıkardı. Ben Cumhur İttifakı'nın tepesindekileri kınıyorum. Millet İttifakı'na, CHP ve İYİ Parti'ye, Demokrat Parti'ye,  Saadet Partisi'ne oy verenleri 'illet' ve 'zillet' olarak tanımladılar. Bize oy veren 18 milyon seçmeni temsil eden edenlere 'illet, zillet' diyenlere bu sözcükleri aynen iade ediyorum. Ben de şunu söylüyorum. Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye, MHP'ye oy veren herkes canımdır, kanımdır, kardeşimdir."     

Türkiye'de ekonominin çok kötü yönetildiğini, sorunların her geçen gün ağırlaştığını savunan Akşener, müteahhitleri engin etmek uğruna ekonominin feda edildiğini söyledi.     

Yerel seçimlerde seçmenin iktidarın kulağını çekeceğini ileri süren Akşener, çiftçinin kullandığı mazottaki ÖTV'nin kaldırılması gerektiğini kaydetti.     

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Gür için destek istedi.     

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