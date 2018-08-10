Meral Akşener: Hükümetin yanındayız…
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dövizde yaşanan artış ve ABD ile gerginlikler konusunda açıklamada bulundu. Akşener, "Ülkemiz ve milletimiz adına hükümetimizin yanındayız" dedi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den flaş bir açıklama geldi. Meral Akşener, ABD ile yaşanan gerilim sonrası dövizdeki yükselişle ilgili hükümete destek verdi.
Akşener yaptığı açıklamada, "Akşener, "Ülkemiz ve milletimiz adına hükümetimizin yanındayız" dedi.
Öte yandan İYİ Parti ve BBP'den yaşanan süreçle ilgili liderler zirvesi çağrısı da gelmişti.
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