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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
12.07.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

Menderes'in köyünde "15 Temmuz" yürüyüşü

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Menderes'in köyünde "15 Temmuz" yürüyüşü

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in doğduğu Çakırbeyli Mahallesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesince (ADÜ) düzenlenen etkinlikte, Koçarlı ilçesindeki ADÜ Ziraat Fakültesi önünde, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğretim üyeleri ve öğrenciler bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayrağı taşıyan grup, merhum Başbakan Adnan Menderes'in doğup büyüdüğü Çakırbeyli Mahallesi'ne kadar yürüdü.
Mahalledeki "Demokrasi Çınarı" adı verilen asırlık çınarın altında açıklama yapan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 15 Temmuz darbe girişiminin
ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kez daha büyüklüğünü gösterdiğini söyledi.

Düzenlenen yürüyüşle mesaj vermek istediklerine dikkati çeken Aldemir, şunları belirtti:
"Şehidimiz Adnan Menderes'in köyüne bir yürüyüş düzenledik. Önemli bir mesaj içermekteydi bu. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak FETÖ, PKK gibi tüm terör örgütlerinin üstesinden gelebilecek asil bir toplumuz. Allah bir daha böyle kara günleri bizlere göstermesin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün bizim için çok anlamlı. Aslan gibi kükrüyoruz. FETÖ darbe girişimini hedefleyen bu alçaklara karşı her zaman dimdik ayakta olduğumuzu bir kez daha gösteriyoruz.

Bu tür alçak girişimlerin önüne geçebilmek için toplum olarak son derece duyarlı olmamız gerekir."

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