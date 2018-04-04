“Menbiç” krizi sonrası kritik görüşme

Krizin ardından yapılacak ilk yüz yüze görüşmede, Menbiç krizi ve Afrin operasyonu ile bölgedeki güvenlik konularının da gündeme gelmesi bekleniyor. Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri, Varna Zirvesi'nin ardından AB ile gelinen durum, AB-Türkiye ilişkileri ve mülteci konuları da ele alınacak.

Macron, 29 Mart Perşembe günü Elysee Sarayı'nda PYD'li yetkililerle görüştükten sonra yaptığı açıklamada, “Gerekirse Türkiye ve SDG arasında arabuluculuk yapmaya Fransa olarak hazır olduklarını" ifade etmişti. PYD'li temsilciler ise Macron'un kendilerine ,Türkiye'nin Menbiç'e girmesi durumunda ek askeri destek güç gönderme sözü verdiğini öne sürmüşlerdi. Bu açıklamalar iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginlik yaratmış, Ankara açıklamalara sert tepki göstermişti. Elysee Sarayı, askeri güç göndereceği iddialarını yalanlarken, Ankara da Elysee'nin "arabuluculuk” teklifini kesin bir dille reddetmişti.