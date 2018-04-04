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    “Menbiç” krizi sonrası kritik görüşme

    ANKARA
    04.04.2018 - 10:59 | Son Güncelleme:

    FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, geçen hafta PYD’lileri Elysee Sarayı’nda kabul etmesi ve “Menbiç’e asker gönderileceği” iddiasıyla başlayan kriz sonrası Paris’te yarın kritik bir görüşme yapılacak. Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ve AB ile ilişkiler Bakanı Nathalie Loiseau ile de bir araya gelecek.

    Krizin ardından yapılacak ilk yüz yüze görüşmede, Menbiç krizi ve Afrin operasyonu ile bölgedeki güvenlik konularının da gündeme gelmesi bekleniyor. Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri, Varna Zirvesi'nin ardından AB ile gelinen durum, AB-Türkiye ilişkileri ve mülteci konuları da ele alınacak.

    Macron, 29 Mart Perşembe günü Elysee Sarayı'nda PYD'li yetkililerle görüştükten sonra yaptığı açıklamada,  “Gerekirse Türkiye ve SDG arasında arabuluculuk yapmaya Fransa olarak hazır olduklarını" ifade etmişti. PYD'li temsilciler ise Macron'un kendilerine ,Türkiye'nin Menbiç'e girmesi durumunda ek askeri destek güç gönderme sözü verdiğini öne sürmüşlerdi. Bu açıklamalar iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginlik yaratmış, Ankara açıklamalara sert tepki göstermişti.  Elysee Sarayı, askeri güç göndereceği iddialarını yalanlarken, Ankara da Elysee'nin "arabuluculuk” teklifini kesin bir dille reddetmişti.

     

    Etiketler: Ömer Çelik , Jean Yves Le Drian , gündem
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