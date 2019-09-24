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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
24.09.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Mehmetçik Edirne'de 39 kaçak göçmeni kurtardı

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Mehmetçik Edirne'de 39 kaçak göçmeni kurtardı

Edirne'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen, ancak yolculuk yaptıkları lastik botun su alması üzerine Sahil Güvenlik ekiplerine yardım çağrısında bulunan 39 kaçak göçmenin kurtarılma anları, cep telefonu kamerasınca görüntülendi

Perşembe günü, sabah saatlerinde Enez ilçesi sahili açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan ve içerisinde çocuk ile kadınlarında bulunduğu lastik bot, su almaya başladı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle bazı kaçaklar denize düştü.

SUYA ATLAYIP KURTARDILAR

Göçmenlerin yardım çağrısı üzerine harekete geçen Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kısa sürede batmak üzere olan bota ulaştı. Ekipler, denize düşen kaçakları kendileri de suya girerek can simitleriyle Sahil Güvenlik botuna aldı. Can pazarının yaşandığı kurtarma anları ise cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Mehmetçik Edirnede 39 kaçak göçmeni kurtardı

39 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

Enez Limanı’na çıkarılan 39 kaçak göçmenden boğulma tehlikesi geçiren, 3’ü çocuk 10 kişi, kaldırıldıkları hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Mehmetçik Edirnede 39 kaçak göçmeni kurtardı

 

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