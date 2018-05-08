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    Mehmet Aslan’ın evi kurşunladı

    Ramazan EĞRİ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)
    08.05.2018 - 23:26 | Son Güncelleme:

    Mehmet Aslan’ın Beykoz’daki evinin kurşunlandığı ortaya çıktı. Olayın, kimsenin olmadığı sırada Pazar günü meydana geldiği anlaşılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Mehmet Aslan’ın Beykoz’daki evine, Pazar günü motosikletle gelen kasklı 2 kişi tarafından 4-5 el ateş edildiği ortaya çıktı. Seyahatte olan Mehmet Aslan, bu akşamüstü evine geldikten sonra saldırıyı fark ederek polise bildirdi. Polisin olay yerine gelerek güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, motosikletle gelen kasklı iki kişinin evin yatak odasını hedef alarak ateş ettikleri görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, evde delil incelemesi yapıyor. Polis güvenlik kamera görüntülerinden saldırganları tespit etmeye çalışırken Mehmet Aslan ifade için emniyete davet edildi.

    Bu arasında Mehmet Arslan İYİ Partinin kurucuları arasında yer alıyor.

    Etiketler: kurşunlama , gündem
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