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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Bülent SARIOĞLU / ANKARA
25.07.2018 - 23:35, Son Güncelleme:

Meclis’ten yasama rehberi

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Meclis’ten yasama rehberi

MECLİS Başkanlığı, ‘Yeni Sisteme Göre Yasama El Kitabı’ ile milletvekillerine yeni döneme ilişkin önemli ayrıntıları anlattı.

El kitabında teklif örnekleriyle birlikte milletvekillerine yasa hazırlamanın incelikleri anlatıldı. Parlamenter sayısının 600 olması nedeniyle Meclis’te çoğunluk şartları değiştiğinden toplantı yeter sayısının 200’den, karar yeter sayısının 151’den az olamayacağı belirtildi. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun durumu nedeniyle gündeme gelen dokunulmazlıkla ilgili Anayasa maddesi kitapta vurgulandı. Bu konuda, “Milletvekilliğinin sona ermesiyle dokunulmazlık da sona ermektedir. Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma (yargılama) yapılabilmesi, Meclis’in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır” ifadesi dikkat çekti. Kitapta özetle şöyle denildi: “Yeni sistemde parlamentonun içinden çıkan bir hükümet bulunmamaktadır. Hükümet üyelerinin Meclis’te hükümeti temsili mümkün değildir. Fakat yürütmenin temsili mümkün olabilecektir. Yürütmenin parlamentoya karşı sorumluluğu bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanı hakkında bir suç işlediği iddiasıyla soruşturma açılabilir. Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açılmasında Meclis soruşturması açılmasındaki hükümler uygulanır. Cumhurbaşkanlığınca hazırlanacak raporlarda, komisyon raporlarında ve bunların ekleri ile komisyon tutanaklarında, devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelere yer verilmez. Kanun tekliflerinin kaba ve yaralayıcı sözler içermemesi gerekir. Genel Kurulca reddedilmiş olan kanun teklifleri, ret tarihinden itibaren bir tam yıl geçmedikçe aynı yasama dönemi içerisinde verilemez. Kanun teklifleri hazırlanırken bir ön araştırma ve inceleme yapılması gerekir. Dil ve terim birliği sağlanmalı, konu bütünlüğü göz önünde bulundurularak çelişik hükümlere yer verilmemelidir.”

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