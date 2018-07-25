Meclis’ten yasama rehberi
MECLİS Başkanlığı, ‘Yeni Sisteme Göre Yasama El Kitabı’ ile milletvekillerine yeni döneme ilişkin önemli ayrıntıları anlattı.
El kitabında teklif örnekleriyle birlikte milletvekillerine yasa hazırlamanın incelikleri anlatıldı. Parlamenter sayısının 600 olması nedeniyle Meclis’te çoğunluk şartları değiştiğinden toplantı yeter sayısının 200’den, karar yeter sayısının 151’den az olamayacağı belirtildi. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun durumu nedeniyle gündeme gelen dokunulmazlıkla ilgili Anayasa maddesi kitapta vurgulandı. Bu konuda, “Milletvekilliğinin sona ermesiyle dokunulmazlık da sona ermektedir. Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma (yargılama) yapılabilmesi, Meclis’in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır” ifadesi dikkat çekti. Kitapta özetle şöyle denildi: “Yeni sistemde parlamentonun içinden çıkan bir hükümet bulunmamaktadır. Hükümet üyelerinin Meclis’te hükümeti temsili mümkün değildir. Fakat yürütmenin temsili mümkün olabilecektir. Yürütmenin parlamentoya karşı sorumluluğu bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanı hakkında bir suç işlediği iddiasıyla soruşturma açılabilir. Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açılmasında Meclis soruşturması açılmasındaki hükümler uygulanır. Cumhurbaşkanlığınca hazırlanacak raporlarda, komisyon raporlarında ve bunların ekleri ile komisyon tutanaklarında, devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelere yer verilmez. Kanun tekliflerinin kaba ve yaralayıcı sözler içermemesi gerekir. Genel Kurulca reddedilmiş olan kanun teklifleri, ret tarihinden itibaren bir tam yıl geçmedikçe aynı yasama dönemi içerisinde verilemez. Kanun teklifleri hazırlanırken bir ön araştırma ve inceleme yapılması gerekir. Dil ve terim birliği sağlanmalı, konu bütünlüğü göz önünde bulundurularak çelişik hükümlere yer verilmemelidir.”
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