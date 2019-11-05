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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM / ANKARA
05.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Meclis’ten ibadethane bilançosu

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Meclis’ten ibadethane bilançosu

TBMM Dilekçe Komisyonu, Türkiye’de 2019 yılı itibariyle 398 kilise, 38 sinagog, 3 havra olmak üzere toplam 439 ibadethanenin bulunduğunu kaydetti.

Komisyona Diyarbakır Sur’dan başvuran V.K., “Protestan kiliseleri ve derneklerinin misyonerlik faaliyeti yürüttüğünü” savunarak, kiliselerin kapatılmasını talep etti. Dilekçeyi işleme alan komisyon, konuyu Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Diyarbakır Valiliği’ne sordu. Kamu kurumlarının Meclis’e gönderdiği yanıtlarda talebe ilişkin olarak özetle şunlar kaydedildi:

MÜLKİ İDAREYE BAŞVURU

“İbadet yeri (kilise, havra vb.) olarak açılmak istenilen yerlerle ilgili mülki idare amirliğine müracaat yapılması, yerin mevcut imar mevzuatında dini tesis alanı içerisinde olması, değil ise imar planında değişiklik yapılmasının ilgili belediye başkanlığınca uygun görülmesi, mülki idare amirliğince bölgedeki yerleşik cemaat sayısı ve ibadet yeri ihtiyacı göz önünde bulundurularak olumlu değerlendirilmesi sonucunda ibadet yeri yapılmasına ve açılmasına izin verilebilir.

439 İBADETHANE

2003 yılından bu yana yıllar itibarıyla ibadethane statüsü için kilise ve havralarca yapılan başvurularla ilgili istatistiki veri bulunmamakla birlikte, ülkemizde 2019 yılı itibariyle 398 kilise, 38 sinagog, 3 havra olmak üzere toplam 439 ibadethane bulunmaktadır. Ülkemiz hukukuna göre kurulmuş olan ve amacında ‘Hristiyan’ ve ‘Musevi’ kelimesi geçen derneklere ilişkin istatistiki bilgiler çerçevesinde; ‘Nev’ine Göre’ sınıflandırılan, ‘Mesleki ve Dayanışına Dernekleri’ kapsamında 64 üyesi bulunan 5 dernek, ‘Dini Hizmetlerin Gerçekleştirilmesine Yönelik Faaliyet Gösteren Dernekler’ kapsamında 463 üyesi bulunan 17 adet dernek, ‘Toplumsal Değerleri Yaşatma Dernekleri’ kapsamında hiç üyesi bulunmayan bir dernek, ‘Kültür, Sanat ve Turizm Dernekleri’ kapsamında hiç üyesi bulunmayan bir dernek olmak üzere toplam 24 dernek mevcuttur.”

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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