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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Meclis’ten e-bağımlılığa karşı paket... 12 yaştan önce akıllı cihaz vermeyin

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
Meclis’ten e-bağımlılığa karşı paket... 12 yaştan önce akıllı cihaz vermeyin

TBMM Teknoloji Bağımlılığıyla Mücadele Komisyonu, 6 aylık çalışmasının sonucunda kurumlar ve aileler için öneriler paketi hazırladı.

Bilişim bağımlılığında ebeveynlerin anahtar rol oynadığının vurgulandığı raporda, 12 yaşından önce çocuklara kesinlikle akıllı cihaz alınmaması, 3 yaşından önce ‘dijital bakıcılık’ gibi çocuğu susturma, yedirme, uyutma amacıyla da teknolojinin kullanılmaması önerildi. Ayrıca televizyon programlarında olduğu gibi video oyunlarının da akıllı işaret sistemiyle sınıflandırılması, aşırı veya kötüye kullanım ile istismar vakalarında alarm sistemi geliştirilmesi, oyunda aşırı sürelerle kalındığında puan kaybetme yönteminin uygulanması talep edildi.

OTİSTİK ETKİ YAPIYOR

Raporda yer alan bilimsel tespitler şöyle: “Teknolojiye 1 yaşından sonra maruz kalan çocukların dil gelişiminde aksaklık ve beyin zarlarında incelik tespit edildiği aktarılmıştır. Teknoloji kullanan 18-24 aylık bebeklerin yaşama uyum becerileri, öz yönetim, uyum, sosyal yaşam, toplumsal davranışlar gibi adaptif/uyum davranışlarından daha düşük puanlar aldıkları belirlenmiştir. Erken dönemde bilgisayara çok maruz kalındığında otistik birtakım belirtiler yaşanabilmektedir.

ANNE-BABA DAVRANIŞI

Ayrıca 0-6 yaş, özellikle 0-3 yaş arasında anne-baba tarafından verilen davranış çocuk tarafından alınmakta, sonradan değişim zorlaşmaktadır. Bu dönemde anne baba eğer çocuk önünde teknolojiyle uğraşıyorsa, çocuğun daha ilk aylarından itibaren sinapslarını o bölgede, o teknoloji aracını kullanmaya yönelik geliştirdiği belirtilmiştir.”

DİJİTAL BAKICI TUTMAYIN

Komisyon raporunda anne ve babalar için şu tavsiyelerde bulunuldu: “Çocuklar 0-3 yaş aralığında cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi bilişim cihazlarına maruz bırakılmamalıdır. Teknoloji çocuğa ödül ya da ceza olarak sunulmamalı ve dijital bakıcı olarak (çocuğu susturma, yedirme, uyutma gibi) kullanılmamalıdır.

Restoranlarda veya AVM’lerde çocuklarla ilgilenme külfetinden kaçınabilmeleri için ebeveynlere tablet, cep telefonu veya benzeri cihazların temin edilmesi uygulamasına son verilmelidir. Sosyal çevrenin aşırı ölçülerde teknoloji merkezli olmamasına dikkat edilmelidir. Örneğin ödevler ve benzer okul çalışmalarının yürütülmesinde WhatsApp gibi dijital uygulamalar mümkün olan en sınırlı ölçüde kullanılmalı, ortak çalışmalarda yüz yüze iletişim esas alınmalıdır.”

ERKEKLER OYUN KIZLAR TELEFON

“Uzmanlara göre erkek ergenlerde bilgisayar oyunlarıyla, kız ergenlerde ise akıllı telefon ya da sosyal medya ile ilişkili bağımlılık davranışları daha sık görülüyor.

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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