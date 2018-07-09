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    ‘Meclis’i aktif şekilde çalıştıralım’

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    09.07.2018 - 22:12 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle ilgili yaptığı değerlendirmede “Bu dönemde Meclis’i aktif şekilde çalıştırmamız gerekiyor. CHP grubu ciddi ve bilgiye dayalı bir muhalefet gösterecek” dedi.

    CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplandı. Basına kapalı olarak yapılan ve yaklaşık 3 saat süren MYK toplantısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yemini ile başlayan yeni sistemde izlenecek yol değerlendirildi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın Meclis’teki yemin töreni ile Beştepe’deki programa katılmama gerekçesini, “Bir parti genel başkanı yemin ediyormuş. Neden gideyim? Abartacak bir şey yok” diye açıkladı. Toplantıda yeni sistemde nasıl bir muhalefet ortaya konulacağı üzerinde de duruldu. Kılıçdaroğlu, “Bu dönemde Meclis’i aktif şekilde çalıştırmamız gerekiyor. CHP grubu ciddi ve bilgiye dayalı bir muhalefet gösterecek” dedi. Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde demokrasi mücadelesinin daha da yükseltileceğini belirterek, Meclis’te ve diğer tüm platformlarda ‘geniş demokrasi ittifakı’ yönünde adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

    Etiketler: gazetehaberleri
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