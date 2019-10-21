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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA
21.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Meclis’e korkunç tablo

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Meclis’e korkunç tablo

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, 200 bin kişinin ve 60 bin köpeğin içinde yer aldığı köpek ve horoz dövüşlerindeki korkunç tabloyu tüm detaylarıyla ortaya koydu: - İyi dövüşsün diye köpeklere ekstazi veriliyor - Akciğerleri patlayana kadar dövüştürüyorlar - Yenilenleri de sahibi ‘soncu’ diye öldürüyor...

Hayvan Hakları İçin Birleşim Hareketi Başkanı Mehtap Özer’in komisyona köpek ve horoz dövüşleri ile ilgili yaptığı sunum Meclis tutanaklarına şöyle geçti:

EN UZUNU 40 DAKİKA

“Kangal ve horozlar dövüşleri için yasadışı fikstürler düzenleniyor. ‘Güzellik yarışmaları’ adı altında izinleri kolaylıkla alınıyor. Köpekler görücüye çıkıyor. Orada hemen maç bağlanıyor, arkasından da bölge bölge fikstürler oluşturuluyor. Ara turnuvalar sonucu final turnuvada en büyük bahislerle baş köpekler çıkarılıyor. Gün ağarmaya başlarken başlıyor. 200 köpek 2 saatte dövüşüyor. 2 ayrı ring kuruyorlar. Dövüşmek istemeyeni vuruyorlar. 2 dakika da sürebilir. En uzunu 40 dakika. Hayvanlardan biri ölüyor çünkü nefes darlığı geçiriyor, akciğeri patlıyor. Gündüz saat 12.00’ye varmadan bitirmeye çalışıyorlar. İyi dövüşsünler diye de ekstazi, captagon, metamfetamin gibi kimyasallar veriyorlar. Hatta metamfetaminde hayvanın psikolojik olarak geri dönüşü bile mümkün olmuyor.

200 BİN EURO’YA KADAR

Köpek sahiplerine ‘baron’ adı veriliyor. Dövüşlerin Kabahatler Kanunu çerçevesinde değerlendirilmesi bir zafiyettir. 200 bin köpek dövüşleriyle dolaylı yoldan alakalı olan ve fiilen 60 bin köpeği dövüştürerek suç işleyen bir kitle var. Bu fiil henüz suç kapsamına alınmadığı için oluşmuş ve giderek ve hızla da büyümeye devam etmektedir. Dövüşler ‘TR KANGAL’ diye birileri tarafından profesyonel çetecilik haline getirildi. Bir dövüşte 200 bin Euro’ya kadar para dönüyor. 50 bin liradan başlıyor. 18-19 yaşındaki çocuklar hayvanları 10 bin liraya dövüştürüyor. Paralar hakemde bulunuyor. Kazanana hemen çıkarıp orada paralar dökülüyor. İntraneti var. Oraya da referansla giriyorsunuz.

EN ZALİM MEYDANCILAR

Türkiye’nin en acımasız çetesi Doğu Anadolu meydancıları çünkü maçı kaybeden köpeği çekip, onur meselesi, namus meselesi yapıp orada öldürüyorlar, yaptıkları işe de ‘soncu’ ismini veriyorlar yani ölümüne kadar, sonuna kadar. Kangal köpekleri katiyen dövüşmez. Anadolu çoban, Napoliten mastiff, Kars çoban köpeği, malaklı, ne bulurlarsa bunlarla kırıyorlar, bir tür elde ediyorlar.”

Meclis’e korkunç tablo

REZİDANSTA BİLE DÖVÜŞ

- HOROZ dövüşlerinde ise durumun çok daha vahim olduğunu belirten Hayvan Hakları İçin Birleşim Hareketi Başkanı Mehtap Özer, komisyona şu bilgileri de verdi: “Yüzde 99.09’u güvercin veya kuş veya Hint horozunu koruma dernekleri adı altında, STK paravanı ile yapılıyor. 2 milyon kişi tarafından bu sözde derneklerin sağladığı büyük salonları ve ringleri olan mekânlarda gerçekleşiyor. Kangalların bahis miktarlarının 4 katı. Hint horozu sadece dövüşlere satılmak üzere üretiliyor.” Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hayvanları Koruma Şube Müdürü Hayriye Eren de komisyona, “Ankara’da rezidansın tepesinde horoz dövüşü yaptırılıyor. Yani bu işi yapanlar sadece belli bir kesim değil, bayağı bir elit kesim de artık bu işi yapıyor. Rezidansın tepesinde horozları yakaladık. İşin içinde üst düzey insanlar da vardı. 400 bine yakın idari para cezası uyguladık” dedi.

 

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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