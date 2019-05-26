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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
26.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Meclis nadir hastalıkları araştırıyor: ‘İlaçlar çok pahalı’

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Meclis nadir hastalıkları araştırıyor: ‘İlaçlar çok pahalı’

ALS, SMA, MS ve DMD gibi nadir görülen hastalıkları araştırmak üzere Meclis’te oluşturulan araştırma komisyonunda, bu hastalıklarla mücadeleye ilişkin çarpıcı değerlendirmeler öne çıktı.

Komisyonda sunum yapan Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Gündüz, erken tanıya ilişkin ‘genişletilmiş yenidoğan taraması’ndan söz ederken, “Şöyle bir problemimiz var; Bu konuda şu anda 37 metabolizma uzmanı var, onlardan birisi benim” dedi. Gündüz, özetle şunları söyledi.

özel merkez kurulmalı

“Bunların 15 - 16’sı Ankara’da, 7-8’i İzmir’de, 3-4’ü de diğer illerde. Tanı koysak bile, diyelim ki Erzurum’da ya da Urfa’da tanı koyduğumuzda ‘Genişletilmiş Bağışıklama Programı’ adı altında, şüphe olduğunda hastayı sizin hemen kliniğe yönlendirmeniz lazım. . Nadir hastalıklar merkezi kurulursa, bu merkezlerde ileri teknolojik cihaz ve nöroloji, genetik, metabolizma ve diğer birkaç branşın bir arada olduğu nadir hastalıklar merkezi tanımlanırsa, bu sefer, teşhise de gitmek, hastanın her şeye ulaşması da daha kolay olur. Bir de, ilaçlar çok pahalı. Mesela 100 bin dolarlık ilacı bazen acil serviste almak zorunda kalıyor hastalar.” 

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