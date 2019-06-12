MEB'den yapılan açıklamaya göre bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Devlet bursu almak isteyen binlerce öğrencinin katıldığı İOKBS bursluluk sınavı sonrası gözler sonuçlara çevrildi. Peki, bursluluk sınavının sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme sürecini sürdürdüğü bursluluk sınavı sonuçları hakkında bazı bilgiler
Bursluluk sınavı sonuçları, bakanlığın yayımladığı kılavuza göre temmuz ayında erişime açılacak. Bursluluk sınavının soruları ve cevapları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinden görüntülenebilecek. İşte, bursluluk sınavı sonuçları, soruları ve cevapları hakkında bazı bilgiler
BURSLULUK SINAV SONUÇLARI 22 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK
Binlerce öğrencinin merakla beklediği İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.
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İTİRAZLAR SORULAR YAYIMLANDIKTAN SONRA
Sınav sorularında ya da sonuçlarında herhangi bir hata olduğunu düşünen vatandaşlar, soruları ve cevap anahtarlarının yayımlanmasından itibaren 5 gün içerisinde itirazlarını gerçekleştirebilecek.
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