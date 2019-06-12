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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.06.2019 - 08:36, Son Güncelleme:

MEB'den yapılan açıklamaya göre bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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MEB'den yapılan açıklamaya göre bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Devlet bursu almak isteyen binlerce öğrencinin katıldığı İOKBS bursluluk sınavı sonrası gözler sonuçlara çevrildi. Peki, bursluluk sınavının sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme sürecini sürdürdüğü bursluluk sınavı sonuçları hakkında bazı bilgiler

Bursluluk sınavı sonuçları, bakanlığın yayımladığı kılavuza göre temmuz ayında erişime açılacak. Bursluluk sınavının soruları ve cevapları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinden görüntülenebilecek. İşte, bursluluk sınavı sonuçları, soruları ve cevapları hakkında bazı bilgiler

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI 22 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Binlerce öğrencinin merakla beklediği İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İTİRAZLAR SORULAR YAYIMLANDIKTAN SONRA

Sınav sorularında ya da sonuçlarında herhangi bir hata olduğunu düşünen vatandaşlar, soruları ve cevap anahtarlarının yayımlanmasından itibaren 5 gün içerisinde itirazlarını gerçekleştirebilecek.

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