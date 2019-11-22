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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA, (DHA)
22.11.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

MEB'den 'silahlı eğitim' iddiasına yalanlama

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MEB'den 'silahlı eğitim' iddiasına yalanlama

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca Osmaniye'nin Toprakkale Halk Eğitim Merkezi'ndeki turnuvada, öğrenci ve öğretmenlerin beraber silahlı atış talimi yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün medyaya 'Milli Eğitim'de silahlı eğitim' başlığıyla yansıyan habere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi. Haberdeki İlçe Milli Eğitim'de kurulan poligonda 'turnuva' adı altında öğrenci ve öğretmenlerin beraber silahlı atış talimi yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:  

"Osmaniye'nin Toprakkale Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen söz konusu sportif etkinlik, federasyonu bulunan ve olimpik bir spor branşı olan 'atıcılık' sporu ile ilgilidir. 11-15 Kasım 2019 tarihlerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Toprakkale Halk Eğitim Merkezi binamızda bulunan poligonda, 'Havalı Tabanca Atıcılık Kaymakamlık Öğretmenler Kupası' adı altında turnuva düzenlenmiş, turnuvaya 44 öğretmenimiz katılmıştır. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatının 9'uncu maddesinde bu spora başlama yaşının 10 yaş olduğu belirtilmektedir. Ayrıca haberde yer alan öğrenci fotoğrafları, daha önce öğrencilere yönelik açılan kurs fotoğraflarıdır. Öğretmenlerimizin katıldığı etkinlikte öğrencilerimiz yer almamıştır. Kursa gelen öğrencilerimizden Mersin ilimizde yapılan Türkiye Atıcılık Kupasında kategorilerinde Türkiye 6'ıncısı ve 11'incisi dereceleri elde etmişlerdir. Kurs öğreticimiz Atıcılık Federasyonunda hakem ve üçüncü derece antrenör belgesine sahiptir.”

 

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