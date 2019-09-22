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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.09.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

MEB DYK e-Kurs başvuruları devam ediyor! DYK kursları ne zaman başlayacak?

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MEB DYK e-Kurs başvuruları devam ediyor! DYK kursları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrenci ve mezunlar için düzenlenecek ücretsiz destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) için başvuru süreci devam ediyor. 5'inci sınıftan başlayarak 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerin yararlanabildiği DYK kurslarının başvuruları 19 Eylül'de başlamıştı. Söz konusu kurs başvurusu 23 Eylül'de sona erecek. Peki, DYK kursları ne zaman başlayacak?

MEB DYK İLE ilgili araştırmalar, okulların yeni eğitim dönemine başlamasıyla birlikte hız kazandı. Öğrenci ve mezunlar için ücretsiz olarak düzenlenecek destekleme ve yetiştirme kurslarının başvuruları tüm hızıyla devam ederken, kurslarda ders verilecek tarih de merak ediliyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

DERSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşağıda yer alan E-Kurs başvuru linkine tıkladıktan sonra, sağ üstte bulunan öğrenci girişi butonuna basınız. Bu butona bastıktan sonra karşınıza 3 seçenek çıkacaktır. Bu seçenekler, E-Okul öğrenci girişi, açık lise öğrenci girişi ve mezun öğrenci girişi şeklinde olacak. Buradan, size uygun olanı seçtikten sonra kayıt işleminize başlayabilirsiniz.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) için öğretmen başvuruları 14-18 Eylül tarihlerinde gerçekleşti. Öğrencilerin başvuruları ise 19 Eylül tarihinde başladı ve 23 Eylül tarihine kadar tamamlanacak.

24-29 Eylül tarihlerinde sınıfların oluşturulmasının ardından kursların başlayacağı tarih ise 30 Eylül olacak. DYK kursları 7 Haziran tarihine kadar devam edecek.

E-KURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KURSLAR EN FAZLA KAÇ DERSTEN ALINACAK?

5'inci sınıftan başlayarak 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler kurslardan faydalanabilecek. Mezun öğrenciler de istemeleri halinde kurslara dahil olabilecek.

5,6,7,9,10,11. sınıf öğrencileri, haftalık 5 ders ve 12 saat, 8. sınıf öğrencileri, haftalık 6 ders ve 18 saat, 12.sınıf ve mezun öğrenciler, haftalık 6 ders ve 24 saat eğitim görebilecek.

SINIFLAR KAÇ KİŞİ OLACAK?

Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 24’e kadar çıkarılabilir. Kurslarda yapılacak seviye tespit sınavlarına göre sınıflar/gruplar oluşturulabilir.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler; genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri,

Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarının 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar, başvurabilir.

Resmî örgün eğitim kurumlarına ve özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak

Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

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